Non solo Joao Felix: il Milan tenta il colpaccio a centrocampo

Non solo Joao Felix: a Milano i rossoneri stanno lavorando duramente per regalare un colpo a centrocampo per Sergio Conceiçao.

Ultimo giorno del mercato invernale e il Milan sta lavorando per un altro colpo di mercato, anzi magari anche due. Ovviamente non sarà semplice perchè mancano pochissime ore e il tempo sta scadendo.

La dirigenza è comunque a lavoro per fare un tentativo per Joao Felix, attaccante in uscita del Chelsea, e magari anche per un centrocampista.

Milan, arriva il colpo a centrocampo: nuovo nome

Molti tifosi invocano da settimane un rinforzo a centrocampo. Oltre alla mancanza numerica di un elemento, pesano le condizioni fisiche di Loftus-Cheek, spesso ai box, e di Bennacer, ancora lontano dalla miglior forma.

Dopo l’arrivo eventuale di Joao Felix, sarà tutt’altro che semplice per il Milan chiudere un altro colpo, ma un aiuto potrebbe arrivare ancora da Jorge Mendes. Il noto agente potrebbe infatti proporre un altro dei suoi assistiti: attenzione a Gedson Fernandes, classe ’99 del Besiktas, possibile soluzione per la mediana rossonera.

Non sarà un’affare semplice, perchè anche l’Aston Villa è sulle tracce del calciatore. I rossoneri faranno comunque di tutto in queste ore per riuscire a portarlo a Milano.