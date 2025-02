Non solo Okafor: il Napoli piazza un’altra beffa al Milan

Antonio Conte è pronto, assieme al lavoro di Giovanni Manna, a piazzare un’altra beffa oltre Okafor dal Milan.

Perché Noah Okafor, seppur tagliato fuori dal progetto Milan, è stato scelto dal Napoli per un motivo ben preciso: rimetterlo in forma.

Quando il Milan lo prese dal Salisburgo, si aggiudicò quello che sembrava essere uno dei migliori giocatori tra i giovani, dell’intero panorama calcistico. Ma qualcuno dimentica che, seppur con qualche difficoltà, ha pur sempre 24 anni e per i partenopei potrebbe rappresentare un’occasione importante. La stessa che vorrebbe trovare sempre il Napoli, ma beffando il Milan, nella prossima estate su un altro giocatore in attacco.

Calciomercato Napoli, non solo Okafor: la notizia riguarda il Milan

Il Milan si gode temporaneamente Joao Felix, poi sarà da chiarire cosa succederà sulla trequarti a fine stagione, se Okafor dovesse decidere di restare al Napoli e se il club azzurro stesso lo riscatterà.

Nelle intenzioni del Napoli, quella di rimettere in condizione Noah Okafor per trovarsi in attacco il talento che convinse il Milan a prenderlo dal club austriaco, facendo vivere al Milan quello che è un vero e proprio rimpianto con i 23 milioni di riscatto che sono già stati fissati. Nell’idea del club allenato da Antonio Conte, infatti, quella di capire se Okafor potrà o meno far parte di quello che sarà l’organico da Champions League del Napoli.

E con lui, un altro dei giocatori che sempre per 25-30 milioni, potrebbe essere “scippato” al Milan. Si tratta di Lorenzo Lucca che il Milan stava monitorando, dall’Udinese, per sostituirlo sia a Morata che ad Abraham, con anche il centravanti ex giallorosso via dal progetto con Conceicao.

Okafor, il Napoli fa sul serio: doppia operazione con beffa al Milan

Il Milan poteva fissare a cifre maggiori il riscatto di Okafor perché, se dovesse tornare ai livelli mostrati al Salisburgo, il nuovo numero nove del Napoli potrebbe rappresentare eccome un rimpianto per i rossoneri. Ma così come Okafor, spiega l’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, anche per Lucca potrebbe arrivare la beffa dal Napoli. A cifre simili e nel corso della prossima estate, il Napoli potrebbe assicurarsi il centravanti dall’Udinese che rappresentava il vice-Gimenez perfetto per il Milan, nel 2025/2026.

Milan, occhio al Napoli: le cifre della doppia operazione

Il Napoli, con circa 50 milioni di euro potrebbe trovare sia il riscatto di Okafor che il colpo Lucca, come alternativa a Lukaku. Da ricordare che io partenopei potrebbero incassare ancora con Raspadori, Simeone e con Osimhen, oltre ai 75 milioni di euro già incassati per la cessione di Kvara al PSG. Dunque, con beffa al Milan, ecco che il Napoli si assicurerebbe il suo attacco del futuro.