Non solo Walker: un altro ex City al Milan

È dall’estero che svelano il mercato del Milan, nonostante la chiusura della stessa sessione invernale, in continua evoluzione.

Dopo aver preso Kyle Walker che, dalle parti di Manchester sembravano considerarlo ormai “finito” calcisticamente, ecco che il Milan è pronto a piazzare un altro colpo ad effetto. Stando a ciò che svelano sui rossoneri, un altro dei calciatori che sembrava dover “finire” la sua carriera lontano dai riflettori della Premier League e del calcio europeo, può fare eccome al caso del club allenato da Conceicao.

Dando oltretutto la possibilità ai rossoneri di godersi, poi, una doppia soluzione per le fasce, vista la sua enorme duttilità. Lo svelano da Fichajes.net dove spiegano cosa farà il Milan, in questo momento in pole per il calciatore, su un calciomercato che è già in programma, in vista del futuro.

Calciomercato, un altro ex City al Milan: l’indiscrezione

Proprio non ha convinto Emerson Royal ed è per questo che, dopo la separazione con Davide Calabria, se ne consumerà un’altra a fine stagione. L’ex Tottenham potrebbe andarsene al Galatasaray, riprendendo anche se a fine stagione, quelli che sono i contatti che si erano aperti nel corso di questo inverno.

Il Milan dovrà mettere in piedi quello che è il calciomercato ad alti livelli e che vede uno degli altri giocatori che ha visto il suo valore economico calare drasticamente e che è pronto a rilanciarsi dopo la sua esperienza già vissuta in Italia, tra Juventus e Inter.

Si tratta infatti di Joao Cancelo, possibile operazione in entrata per il Milan, nella prossima estate. Una soluzione possibile perché, come svelano dall’estero, vorrebbe lasciare al più presto l’Arabia Saudita per tornare a giocare ad alti livelli in Europa.

Un altro portoghese al Milan: la notizia dalla Spagna

Sono diversi i club che stanno monitorando quella che è l’attuale situazione in Arabia Saudita, con Joao Cancelo che sarebbe già disposto a salutare l’Al-Hilal dopo soltanto sei mesi dal suo arrivo nella Saudi Pro League. Tra questi, sembra esserci anche il Milan oltre lo United e l’Atletico Madrid, come fanno sapere appunto dalla Spagna.

Le cifre dell’operazione Cancelo: c’è solo un ostacolo

Le cifre dell’ingaggio, ad oggi, rappresentano l’unico ostacolo per l’affare che porta a Joao Cancelo, perché l’operazione legata al suo cartellino vede circa 20-25 milioni di euro da versare nelle casse del club saudita. Non una follia per il Milan che, oltretutto, vedrebbe lo stesso Cancelo tagliarsi lo stipendio per tornare a giocare in Italia e negli alti livelli che lo hanno visto protagonista sia all’Inter che alla Juve.