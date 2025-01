Milan, Emerson torna in Premier: lo scambio

Il Milan è molto attivo sul calciomercato in entrata e in uscita: Emerson Royal è pronto a tornare in Premier League, ma attenzione allo scambio

Il percorso del Milan in campionato continua all’insegna della discontinuità. I rossoneri non riescono proprio a trovare i risultati che ci si sarebbe aspettati e ora la squadra è sempre più lontana dalla qualificazione alla prossima Champions League, nonostante tutte le speranze non siano affatto svanite.

Dopo l’arrivo di Sergio Conceicao e la pesante vittoria in Supercoppa italiana contro l’Inter, ci si aspettava che la squadra riportasse le stesse emozioni positive anche in Serie A, ma finora non è accaduto, anzi sono arrivati due stop pesanti contro Cagliari e Juventus, che potrebbero avere delle conseguenze importanti su tutta la stagione. Intanto, il calciomercato vibra e potrebbe portare molto presto grandi novità.

Non solo entrate, in uscita c’è Emerson Royal

Sulla fascia destra è in atto un vero e proprio via vai, in cui potrebbe restare invischiato Emerson Royal. Il terzino destro non ha avuto un impatto così importante sul Milan anzi, nonostante abbia giocato molte partite da titolare dal suo arrivo in Lombardia, il suo apporto alla causa non è mai stato quello che ci si aspetta.

È dotato di buona velocità e un buon bilanciamento in campo, ma raramente è stato decisivo in fase offensiva, senza comunque dare l’apporto atteso in quella difensiva, dove le lacune sono state parecchie e senza mai dare la sensazione di poter blindare la fascia destra. Proprio per questo, a distanza di pochi mesi, Emerson Royal potrebbe già partire.

Era arrivato in estate per 15 milioni di euro dal Tottenham, e ora potrebbe già tornare in Premier League. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, oltre al Galatasaray, sullo sfondo ci sarebbe anche al Fulham, che è pronto a fare dei passi concreti per chiudere la trattativa.

Il Milan è pronto a chiudere l’affare Walker

Dopo diversi giorni, si sa già chi sarà il sostituto del terzino ed è un nome di tutto rispetto. Infatti, in via parallela all’operazione Emerson, ma anche con un evidente intreccio tattico, Kyle Walker è pronto ad arrivare in Italia, vestendo proprio la maglia del Milan.

Il terzino è sempre più vicino al club rossonero: l’operazione si chiuderà nei prossimi giorni, ma si può considerare l’affare virtualmente chiuso, con Rashford che invece non arriverà al Milan.