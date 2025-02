Nuovo bomber Milan, arriva l’annuncio in diretta: scelto il vice Gimenez

In casa Milan si pensa anche al mercato e potrebbero arrivare importanti novità in vista della prossima stagione.

La stagione del Milan ha avuto fino ad ora costanti alti e bassi ed uno dei motivi principali riguarda le difficoltà del reparto offensivo nella prima parte di stagione. La società ha puntato molto su Alvaro Morata come sostituto di Olivier Giroud, ma l’attaccante spagnolo ha disatteso le attese ed ha faticato molto tanto che addirittura si è arrivati ad una cessione dopo soli sei mesi ed un’autentica rivoluzione sul mercato. Intanto il club pensa anche al futuro.

Mercato Milan, spuntano nuove idee per l’attacco

In casa rossonera in questi mesi si faranno varie valutazioni, specialmente per quel che riguarda l’attacco e con il futuro di Tammy Abraham in bilico si valutano altre possibilità e il giornalista Carlo Pellegatti ne ha parlato insieme all’esperto di calciomercato Luca Diddi. Tanti i temi trattati e non poteva non fare il riferimento al mercato, e in particolare alla questione bomber. Ecco le sue parole nello specifico:

“Castro al Milan? E’ un 2004 e assomiglia molto al primo Lautaro Martinez. Può migliorare, è primo tra gli attaccanti in serie A per gol fuori area. Prima di un’esperienza in una big per me ha bisogno di un’altra esperienza in serie A” e Diddi ha sottolineato che insieme lui e Gimenez non sono ideali, anzi ‘si pesterebbero i piedi’. Invece il giornalista fa il nome di altri due attaccanti importanti.

Milan, svelato il nome della punta ideale

Nel corso della chiacchierata si è parlato di chi potrebbe giocare tra le punte di serie A come alternativa o anche insieme a Gimenez. Il Milan potrebbe fare altri investimenti in estate, a prescindere dalle situazioni di giocatori in prestito come Abraham e Joao Felix, entrambi ancora da valutare. Diddi ha parlato del possibile sostituto e ha fatto un nome a sorpresa, anzi due:

“Credo che Krstovic sia un giocatore più pronto, e diverso per la serie A, si sa muovere in area di rigore e può essere un’alternativa a Gimenez a gara in corso”. Diddi ha sottolineato una statistica del calciatore montenegrino ed ovvero che è il giocatore con più tiri in serie A e che può dare quindi un maggior apporto nella fase offensiva. Infine durante il discorso si fa un nome clamoroso per il reparto offensivo:

“Voglio fare un altro nome, io sarei dell’idea di riportare Patrick Cutrone al Milan. Parliamo di un giocatore di livello, molto mobile e che darebbe l’anima per la maglia rossonera”. Chiudendo il discorso Diddi ha sottolineato che il suo preferito in questa chiacchierata è Krstovic.