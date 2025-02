Scossa di mercato in casa Milan, in cinque verso l’addio: rivoluzione rossonera

Colpo di scena in casa Milan e si valuta già chi potrebbe salutare anzitempo al termine della stagione in corso.

Una stagione ancora da giocare e nonostante il fallimento della corsa Champions e del sogno iniziale relativo allo scudetto ora il Milan pensa al presente e specialmente alla rincorsa al quarto posto. La formazione guidata da Sergio Conceicao ha fatto bene nelle ultime gare in campionato e vuole continuare questo trend nella trasferta di Torino contro la squadra di Vanoli, un club senza particolari obiettivi ma che comunque rappresenta sempre un ostacolo piuttosto insidioso.

Occhio Milan, possibile rivoluzione a fine stagione

Parlandoci chiaramente anche ottenendo un possibile quarto posto a fine anno la stagione non sarà mai giudicata veramente positiva, specialmente dopo gli investimenti fatti tra la sessione estiva e quella invernale dove sono arrivati altri cinque acquisti. Alcuni giocatori invece hanno lasciato ma non sono gli unici visto che potrebbero esserci altre cessioni, il club ha già valutato.

Come riporta Calciomercato.com sono cinque i giocatori quasi sicuramente in uscita dal Milan. I giocatori sono fuori dai piani di Sergio Conceicao ma allo stesso tempo anche la società potrebbe tagliarli a priori del futuro del tecnico e ovvero Chukwueze, Terracciano, Loftus Cheek, Luka Jovic e Tammy Abraham. Su quest’ultimo c’è ancora un filo di incertezza mentre per gli altri il destino sembra essere segnato e lasceranno i colori rossoneri.

Mercato Milan, cosa succede con i big?

In casa rossonera c’è da definire però anche la situazione relativa ai big della rosa e molto dipenderà dall’eventuale qualificazione o meno al quarto posto in classifica. Senza è più semplice la possibilità che vi sia qualche addio eccellente, a partire dalla situazione legata a Theo Hernandez, giocatore con il contratto in scadenza nel 2026 e il cui rinnovo appare al momento davvero complicato.

Da valutare anche altri casi come quelli relativi a Maignan e Reijnders che però dovrebbero restare in maglia rossonera e il club spera di blindarli con importanti rinnovi nelle prossime settimane. Ma per i cinque elencati sopra il futuro è segnato e specialmente Chukwueze e Loftus Cheek saranno ceduti per fare cassa. Su Abraham al momento appare difficile la permanenza e l’eventuale riscatto visto anche le richieste della Roma.

Terracciano e Jovic sono invece fuori dai piani del club che sembrerebbe aver preso altre decisioni riguardo il loro futuro.