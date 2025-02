Razzismo durante Inter-Fiorentina: Kean pubblica tutto sui social

Immagini al limite della vergogna quelle che ha scelto di pubblicare Moise Kean, subito dopo la sfida giocata a San Siro.

In Inter-Fiorentina non si è vista una buona prestazione da parte di Moise Kean, che non ha calciato il rigore del momentaneo 1-1 su gentile concessione a Rolando Mandragora, compagno di squadra che ha trasformato dagli undici metri. Le cose però su Kean hanno sforato il limite quando, nel post-partita, si è andati decisamente oltre le possibili critiche.

Con dei messaggi razzisti, sono volate offese ai danni del centravanti italiano che, decidendo autonomamente per poi vedere la difesa da parte della Fiorentina, sul tema così delicato come quello del razzismo, ha pubblicato ogni singolo episodio ai suoi danni per quanto successo a San Siro.

Razzismo contro Kean: Moise pubblica tutto, è successo con l’Inter

Un bruttissimo messaggio quello che arriva ai danni di Moise Kean, con il razzismo che colpisce duramente il centravanti di Vercelli. C’è chi dice che “quelli come lui”, non possano giocare per l’Italia, con lo stesso Moise Kean che ha pubblicato attraverso i suoi canali social ufficiali, quanto gli è successo nel post-partita di Inter-Fiorentina.

Durante il momento della partita c’è chi ha “ben pensato” di scrivere a Kean per offenderlo sul colore della sua pelle, con lo stesso ex centravanti della Juventus che ha così deciso di denunciare apertamente i fatti, per quanto gli è accaduto.

Tant’è che sui canali ufficiali di Kean, attraverso le sue storie, ha non solo “ripubblicato” le offese razziste di chi lo ha taggato, ma ha pure evitato di censurare i nomi di chi ha scelto di offenderlo con quelle parole. Si attende una presa di posizione, adesso, anche da parte dell’Inter che sostiene la lotta contro il razzismo attraverso la “BUU”, che sta per Brothers Universally United.

Kean vittima di razzismo: i bruttissimi messaggi dopo l’Inter

Era stato l’assoluto protagonista e con merito del 3-0 rifilato ai danni dell’Inter e dopo qualche fischio di troppo a San Siro, che ci sta perché fa parte del gioco, si è andati decisamente oltre. Messaggi molto forti, legati a offese razziste, hanno colpito Moise Kean che ha infatti deciso di pubblicare tutto quello che gli è arrivato, attraverso le storie di Instagram. Quanto segue, è ciò che ha scelto di pubblicare Moise Kean nel corso di questa notte, aggiungendo alla fine delle storie pubblicate un chiaro “Ancora nel 2025”, con le emoji di chi è disgustato.

La presa di posizione della Fiorentina dopo il razzismo contro Kean

La Fiorentina, in ogni caso, ha scelto di lanciare un forte messaggio in un comunicato ufficiale, dopo i messaggi razzisti pubblicati da Moise Kean: “La Fiorentina è vicina a Moise Kean, vittima sui social, al termine della sfida disputata a San Siro contro l’Inter. Gli autori di tali gesti sono già stato segnalati alle autorità”.