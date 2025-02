Ribaltone in casa Milan, altro che esonero: il ritorno è ufficiale

Svolta improvvisa in casa Milan. Il club rossonero ha annunciato questo cambiamento ufficiale negli ultimi minuti.

Negli ultimi anni sono cambiate tante cose all’interno del Milan e la società sta attuando un importante percorso di crescita. Il club rossonero sta lavorando molto con i giovani e da diversi mesi ha cominciato un nuovo progetto, conosciuto da tutti come il Milan Futuro. La società ha una squadra Under 23 e lavora senza sosta per questo progetto ma le ultime non sono positive.

Milan Futuro, il club ora corre ai ripari

La prima squadra del Milan ha avuto finora tanti alti e bassi ma in un modo o nell’altro la squadra se l’è cavata. Con l’arrivo di Sergio Conceicao è arrivato un titolo e il club ha investito sul mercato di gennaio con l’obiettivo qualificazione Champions League che non sembra più utopia. Non per tutti però è cosi.

Il club crede molto nel Milan Futuro e ha investito molto in questo progetto, la squadra però al momento non rende ed anzi la situazione vede la giovane squadra rossonera rischiare la retrocessione in serie D, con l’ultimo risultato che ha deluso molto i rossoneri. Il Milan Futuro è reduce dalla sconfitta casalinga contro la Lucchese ed ha visto diversi piani negativi.

Sorpresa Milan, arriva l’annuncio ufficiale

Si è parlato molto del possibile esonero di Daniele Bonera e si è fatto molto il nome di Bollini o la promozione di Federico Guidi come nuovo allenatore della Primavera. Alla fine il club ha deciso di confermare Bonera ma la società ha preso un’importante decisione che ha lasciato tutti a sorpresa negli ultimi minuti.

Attraverso un comunicato ufficiale il club rossonero ha comunicato l’arrivo nello staff di Bonera dell’ex bandiera rossonera Mauro Tassotti. Parliamo di un giocatore che ha scritto la storia del Milan e che lavorato nel club non solo come giocatore ma anche come tecnico e dirigente e la società ora gli ha affidato un ruolo importante per affiancarlo a Bonera e aiutarlo in questo importante periodo di difficoltà. Ecco il comunicato del club rossonero:

“AC Milan comunica che, dalla giornata di oggi, Mauro Tassotti entra a far parte dello staff tecnico dell’allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera”, il comunicato del club e la società rossonera ha confermato quindi un importante innesto. Tassotti ha grande esperienza e la società ha fiducia nelle sue qualità.