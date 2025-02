Ribaltone in casa Milan, rischia il licenziamento: il club è pronto a decidere

In casa Milan potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione e un dirigente è sotto alla lente d’ingrandimento e rischia davvero grosso.

Il Milan è riuscito a corriere ai ripari e nel calciomercato invernale ha fatto molto per provare a risolvere i problemi di una prima parte di stagione piuttosto difficile. La società ha capito gli errori di una sessione estiva piuttosto complicata, non vi sono stati grandi investimenti e la squadra con Fonseca sembrava allo sbaraglio. Da qui la decisione di cambiare tecnico e sul calciomercato con una sessione rovente e tanti acquisti importanti.

La società rossonera sembrerebbe aver fatto tanti errori e questo non vale solo per la prima squadra ma anche per il settore giovanile con diverse situazioni in bilico. In queste ore si parla molto del possibile esonero del tecnico della Primavera Daniele Bonera con il progetto Milan Futuro che non sta affatto mantenendo le aspettative della società rossonera.

Il club ha investito molto in questo progetto, ci crede tanto e nessuno si aspettava a questo punto di rischiare seriamente la retrocessione. Con la sconfitta contro la Lucchese in casa il Milan Futuro ora vede l’ipotesi serie D possibile e in società c’è preoccupazione per una situazione che appariva improbabile a inizio anno quando qualcuno – anche se sotto voce – sognava subito la promozione serie B. Nessuno si augurava un caso del genere e quindi si valutano i colpevoli.

Il Milan ha diversi giovani promettenti, c’è Camarda ma non è l’unico e abbiamo visto in prima squadra – a tratti ovviamente – giocatori come Bartesaghi, Jimenez, Zeroli e appunto il baby bomber e nessuno credeva quindi di ritrovarsi in questa situazione. L’esonero di Bonera è imminente, ma il club rossonero sarebbe intenzionato a prendere un’altra decisione importante e un licenziamento improvviso.

Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb in casa Milan stanno facendo importanti valutazioni sul futuro di Jovan Kirovski, dirigente che si occupa della gestione della squadra Under 23. L’uomo è arrivato negli ultimi mesi sotto indicazione di Ibrahimovic, la società si aspettava molto ma i risultati non stanno pagando.

Per il ruolo di tecnico probabilmente la panchina verrà affidata al tecnico dell’attuale Primavera ma la società sta valutando anche altre possibilità e il terzultimo posto in classifica è un indizio di una situazione traumatica, il Milan sarebbe intenzionato a cacciare il dirigente!