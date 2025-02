Rivelazione shock dell’ex veterano: “Potevo andare all’Inter”

Un ex veterano rossonero ha dichiarato un retroscena di mercato interessante, con la possibilità di andare all’Inter

Un ex veterano del Milan ha parlato in merito al suo passato in maglia rossonera, dove è potuto diventare un calciatore importante e di livello internazionale. Durante la sua avventura però c’è stata anche la possibilità di vestire la maglia nerazzurra, quella dell’Inter. Le sue dichiarazioni fanno restare i tifosi di entrambe le società senza parole, con una notizia a ciel sereno che coglie tutti di sorpresa. Il calciatore ha poi ribadito la voglia di vestire rossonero e non si pente affatto della decisione presa ormai alcuni anni fa. Il Milan rimpiange ancora oggi il talento andato via, ora nel pieno della sua carriera.

Tonali esce allo scoperto sul possibile trasferimento all’Inter: le sue parole

Sandro Tonali ha rilasciato un’intervista a La Repubblica a seguito del caso delle scommesse sportive, che hanno visto il calciatore protagonista nella passata stagione con una salata squalifica. Ora il giocatore è in attività al Newcastle, ma ha parlato di un possibile trasferimento all’Inter in passato.

“Potevo andare all’Inter, ma non ho mai accettato perché non mi rendeva felice fare ciò” – dice Tonali.

SULL’INTER – “Ogni giorno si parlava del possibile trasferimento, sentivo il mio procuratore ma avevo grandi dubbi. Era una montagna che non volevo scavalcare“.

SUL MILAN – “La chiamata di Paolo Maldini ha cambiato tutto e mi ha reso felice, ero arrivato ad una conclusione: se non vado al Milan resto al Brescia – dice il calciatore – la passione per i rossoneri me l’ha trasmessa mio padre. Facevo colazione con la tazza di Gattuso e quando si è rotta ho costretto mia mamma a sistemarla pezzettino per pezzettino. Anche per questo ho chiesto a Rino il permesso di indossare il suo numero 8 al mio arrivo”.

Tonali, una nuova vita ritrovata: “Mi ero distaccato da tutti”

Tonali ora è tornato a giocare, con molte squadre che già sondano il terreno per strapparlo via dalla Premier. La dura e pesante sanzione ricevuta, ha costretto Tonali a restare fuori dal campo di gioco per un’intera stagione. Il calciatore ha poi seguito un percorso riabilitativo con uno psicologo e psichiatra, come da lui raccontato.

“Nei primi due mesi mi ero distaccato da tutti, poi ho capito che pagavo per quello che ho fatto dopo che mi allenavo tutti i giorni – non con il gruppo squadra – senza giocare una partita” – dice Tonali. Ora l’azzurro è il punto cardine del centrocampo del Newcastle United, con cui ha già collezionato 24 presenze in campionato da inizio stagione.