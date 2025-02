Rivoluzione Milan, non solo Theo alla porta: quanti big con la valigia pronta

Un Milan da rifare, da cima a fondo. Questa è la linea della società rossonera, che pensa ad una rivoluzione. Non solo Theo sembra prossimo all’addio.

Regna il gelo dalle parti di Milanello. E non si tratta sicuramente di temperatura percepita. L’eliminazione tanto prematura quanto inaspettata è stata una doccia freddissima negli animi nel centro sportivo in provincia di Varese. Nessuno, specialmente dopo il vantaggio immediato di Santi Gimenez e guardando la gara prima dell’episodio spartiacque di Theo Hernandez, si aspettava una sorte simile per il Diavolo, per cui l’obiettivo minimo era il raggiungimento degli ottavi di finale di Champions. La banda di Conceiçao ha mancato clamorosamente la meta, e ora potrebbero aprirsi scenari preoccupanti.

Milan, processo post Feyenoord: già prevista la rivoluzione a giugno

A finire nell’occhio del ciclone, in questi giorni, è stato sicuramente il terzino francese, reo di aver fatto sfuggire dalle mani del Milan una partita nettamente alla portata. Gli ultimi giorni sono stati costellati da voci di un addio quasi certo del laterale ex Real Madrid. Ma a pesare nello sviluppo del doppio confronto è stato anche l’approccio dell’andata, con troppi errori individuali e collettivi nelle due fasi. Ecco perchè, secondo quanto annunciato da “La Gazzetta dello Sport“, un’altra rivoluzione può partire in estate.

Tra i principali indiziati a lasciare la corte di Conceiçao (il quale a sua volta si gioca la permanenza da qui a fine campionato) c’è anche Rafael Leao. La clausola risolutoria di 175 milioni di euro potrebbe non inficiare un eventuale trasferimento ad una cifra che si aggira attorno agli 80 milioni. Se un club saudita, tra cui anche l’Al Nassr di Pioli, si presenterà a Casa Milan con una proposta del genere, difficile dire di no per la società di Cardinale. Ma il portoghese non è il solo titolarissimo in discussione.

Milan, Leao e Theo al passo d’addio: quanti big ai saluti

Anche il reparto arretrato potrebbe essere ampiamente modificato, con Gabbia e Pavlovic (uno dei pochi a tenere la barra dritta nell’ultimo mese) gli unici sicuri di rimanere a Milano. Valige pronte, invece, per Thiaw, Tomori e Emerson Royal. Il tedesco è ricercato in Germania e in Inghilterra, mentre sull’inglese non è da escludere una nuova offerta da Juventus o Tottenham. Chiude il brasiliano, al momento ai box, ma su cui è ancora forte l’interesse della Turchia.

A completare il tutto ci sarebbero anche Loftus-Cheek e Samuel Chukwueze, oggetti del mistero di questa stagione, con Florenzi, infine, in scadenza di contratto. Morale, non è bastato, evidentemente, il ridimensionamento di gennaio. I piani alti vogliono molto, ma molto di più.