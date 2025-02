Sconfitta fatale: esonero deciso, in panchina l’ex Milan

Possibile cambio in panchina in Serie A. L’ultimo ko mette a serio pericolo la posizione del tecnico e si pensa ad un ex rossonero

Siamo ormai entrati nel rush finale di questa stagione e da ora in poi ogni punto vale il doppio. Per questo motivo molte società sono al lavoro per capire se continuare con il proprio tecnico oppure no. La speranza e la volontà resta quella di proseguire con l’allenatore per dare continuità al progetto, ma il momento non permette assolutamente di sbagliare e per questo motivo non è da escludere uno scossone magari già nelle prossime ore.

E anche sul sostituto la scelta sembra essere fatta. L’ex Milan è il favorito numero uno per succedere in panchina. Siamo comunque nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare al cambio in panchina oppure il tutto si rimanderà di una settimana.

Serie A: tecnico a rischio, chi al suo posto

La situazione del tecnico non è assolutamente delle migliori. La nuova sconfitta mette a serio rischio l’allenatore e per questo motivo sono possibili delle svolte improvvise. Si sta lavorando per capire se continuare con il progetto iniziato ormai da qualche tempo oppure optare per una svolta e quindi provare a cambiare.

La sconfitta contro la Roma porta Pecchia ad essere a forte rischio. Al momento il Parma è terzultimo, ma a preoccupare sono i risultati. Solo due punti nel 2025 e una vittoria che manca dal 28 dicembre. Una situazione davvero critica e non è da escludere che alla fine si decida di cambiare e magari affidarsi ad un allenatore giovane come per esempio Pirlo. Cherubini lo conosce molto bene e un tentativo lo potrebbe fare anche per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione.

Sappiamo che Pirlo ha voglia di rimettersi in gioco dopo la fine della sua esperienza con la Sampdoria e il Parma rappresenta la squadra giusta per magari centrare la salvezza in Serie A ed iniziare un nuovo ciclo molto differente dal precedente.

Pirlo nuovo allenatore del Parma?

Andrea Pirlo è uno dei candidati per la panchina del Parma. Al momento i Ducali non hanno preso una decisione su Pecchia, ma la panchina potrebbe davvero diventare traballante dopo il ko contro la Roma. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e quali saranno le scelte da parte della società gialloblu.