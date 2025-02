Shock Milan, cambia tutto in panchina: già scelto il nuovo allenatore

Terremoto in casa Milan attorno alla panchina del club rossonero. Il Diavolo sembra aver già deciso a chi affidare la guida tecnica della squadra.

Dire che per il Milan queste ultime settimane siano state intense sarebbe riduttivo. Il club rossonero si è completamente preso la scena durante la sessione invernale di calciomercato, chiudendo per diversi botti che hanno rinvigorito la piazza e che sembrano anche aver dato una svolta ai risultati di campo.

Non ci sono, però, solo note positive. Se infatti la prima squadra sembra aver finalmente schiacciato il piede sull’acceleratore mettendosi alle spalle una prima parte di stagione opaca, l’U23 rossonera fatica ancora a trovare una sua continuità.

La prima stagione in Lega Pro del Milan Futuro si sta rivelando più complicata del previsto, con la squadra che galleggia in zona playout. Sembra essere ormai segnato il futuro di Davide Bonera. Non manca, però, già il nome del suo possibile sostituto.

Esonero ad un passo per Bonera: in pole c’è Bollini

La sconfitta di ieri nello scontro salvezza contro la Lucchese, sembra aver posto la parola fine sull’avventura in panchina di Bonera. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto sul suo profilo X, sembra già essere stato scelto il suo successore. Il Milan avrebbe, infatti, deciso di puntare su Alberto Bollini, attuale CT dell’U19 dell’Italia.

Non si tratta di certo dell’ultimo arrivato. Nel suo palmares Bollini conta un Europeo vinto con l’U19 nel 2023 ed anche due campionati Primavera con la Lazio nel 2001 e nel 2013.

Il Milan Futuro rischia grosso: sullo sfondo lo spettro retrocessione

Attualmente i ragazzi di Bonera occupano il diciottesimo posto nel girone B di Lega Pro. Per evitare i playout servirebbe almeno la quindicesima posizione, che dista al momento cinque punti. È necessario, dunque, un cambio di rotta per evitare che la prima stagione ufficiale del Milan Futuro si traduca in un vero e proprio fallimento.

Chiaramente la retrocessione in Serie D sarebbe un problema non da poco per la società, oltre a rappresentare un’ingente perdita di denaro. Per questo motivo il Milan è pronto a dare una svolta alla sua stagione, con la speranza che Bollini possa contribuire ad una rimonta che conduca la squadra verso la salvezza.

Prima è atteso, però, l’esonero di Bonera che al momento non è ancora arrivato. Come riportato però da Moretto, non sembrano più esserci dubbi sul destino dell’ex difensore rossonero.