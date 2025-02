SKY – Joao Felix al Milan, le cifre e i dettagli per la chiusura

Joao Felix oltre Santiago Gimenez, la notizia riguarda il Milan in questo finale di sessione del calciomercato invernale.

Si tratta del giocatore portoghese che, da un po’ di anni a questa parte, nonostante sia ancora in una età giusta e nel vivo della sua carriera, non è riuscito mai ad incidere davvero dopo le alte aspettative che erano state poste in lui circa la posizione di “erede” di Cristiano Ronaldo per la Nazionale portoghese, come principale giocatore della Federazione.

Chissà che non possa riprendersi al Milan dove, come fanno sapere da Sky, ci sarebbe la possibilità di vederlo in questi mesi che restano fino alla fine di questa stagione in Serie A e in Champions League.

Joao Felix-Milan: la notizia da Sky

La separazione da Calabria e Morata, il prestito di Camarda al Monza e un Milan che prende Santiago Gimenez con Walker e rivoluziona il proprio organico. In pochissimi giorni sta succedendo di tutto in rossonero e con la possibilità pure di vedere Tomori al Tottenham, stando quelle che sono le ultime notizie da Milano.

Per quanto riguarda l’attacco potrebbe non essere appunto Santiago Gimenez il solo a finire in rossonero, con la possibilità di vedere assieme a Pulisic e Leao, lì in avanti, anche un altro innesto.

Questo, nel colpo Joao Felix, sul quale il Milan sta cercando di conoscere le reali possibilità e se si potrà o meno concretizzare l’operazione dai Blues. Con il Chelsea non c’è spazio e, aprendo al prestito, si può consumare il colpo per il Milan, in Serie A, nel nome di Joao Felix.

Calciomercato, Conceicao spinge per l’arrivo di Joao Felix al Milan

Stando a quanto riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Sport, Gianluca Di Marzio, Sergio Conceicao starebbe spingendo per l’arrivo di Joao Felix dal Chelsea. Da ricordare che i proprietari del cartellino del portoghese sono proprio i Blues, che lo hanno prelevato a titolo definitivo e nella scorsa estate, dall’Atletico Madrid, per circa 52 milioni di euro. Il Milan, stando a quelle che sono le richieste altissime da parte del Chelsea, potrebbe prenderlo in prestito con opzione di riscatto. Vorrebbe evitare il club rossonero di chiudere soltanto per un prestito e senza la possibilità di aggiudicarsi il suo cartellino, di fronte ad un buon apporto a Milano nei sei mesi circa che restano a questa stagione, tra campionato e Champions League.

Le alte richieste del Chelsea: il Milan vuole il riscatto per Joao Felix

Il Milan vuole il riscatto da fissare, ritagliandosi la possibilità di confermarlo al Milan, a fine stagione. Un riscatto da 30 milioni, quello che chiede il Milan, ma col Chelsea che alza la posta per Joao Felix su almeno 40-45 milioni di euro. Cifre che il Milan sa già che non spenderà per il cartellino del portoghese che, a questo punto, è da capire se arriverà o meno per un prestito secco che considerando le cifre anche dell’ingaggio, risulta più complesso.