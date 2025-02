Sorpresa Milan, l’agente svela il colpo: arriva a giugno

In un’intervista, a 360 gradi, ha preso voce l’agente Beppe Riso che, tra gli altri, è pure l’agente del nuovo acquisto del Milan, Riccardo Sottil.

Ha spiegato di quanto sia stato complesso portare proprio Sottil in rossonero, in quella che per l’agente è stata la “trattativa più sofferta”. Ma tra i suoi assistiti c’è anche il gioiello dalla Roma che, stando ai rumors di calciomercato e per quanto dichiarato dall’agente stesso del giocatore, era tra le idee proprio del Milan.

Il calciomercato dei rossoneri non si fermerà a quanto fatto in questo inverno e, come dichiarato a La Repubblica, c’è stato un tentativo per il calciatore della Roma nel corso di questa sessione di mercato appena conclusa.

Calciomercato Milan, colpo dalla Roma: la rivelazione dell’agente

Il calciomercato del Milan è stato tra quelli più attivi in Serie A, ma si può dire anche in Europa. Diversi gli assistiti di Beppe Riso, agente tra gli altri anche del nuovo acquisto dei rossoneri, Riccardo Sottil, che si sono resi protagonisti degli stessi rumors.

In rossonero poteva finirci anche il talento della Roma, bloccato poi a Trigoria dopo l’arrivo di Claudio Ranieri come nuovo allenatore della squadra giallorossa.

Promesso come futuro titolare della Roma, il calciatore in questione è stato fermato in Capitale. Su di lui c’era interesse sia da parte del Milan, che della Fiorentina, con la permanenza in giallorosso che non ha permesso il suo trasferimento al club di Milano. Si tratta infatti di Tommaso Baldanzi, giovane dell’Italia Under 21 che non trova tanto spazio in Capitale e poteva rappresentare un’occasione per il Milan, a gennaio.

Tentativo del Milan: le parole dell’agente sul colpo dalla Roma

Nella sua intervista, l’agente Beppe Riso ha svelato il retroscena per il Milan su Tommaso Baldanzi: “Ho fatto un tentativo per farlo partire. A Roma dicono che diventerà un loro titolare e si sono opposti. Potevo portarlo alla Fiorentina o al Milan, lo cercavano da quelle parti”. Chissà che le cose non possano replicarsi per giugno, quando finirà la stagione e aprirà poi il mercato di luglio. Questo, considerando la giovane età del talento ex Empoli che, prima di arrivare alla Roma, era tra le idee di mezza Italia e con il Napoli e la Juventus pure sulle sue tracce.

Ultime Milan: le cifre del colpo dalla Roma

Qualora dovessero essere messe in piedi le cose sull’operazione che porta Baldanzi dalla Roma al Milan, ci vorranno circa 15-20 milioni di euro. Questo, per piazzare la plusvalenza sul classe 2003 di Poggibonsi, col Milan che potrebbe assicurarsi uno dei migliori giovani talenti del calcio italiano. In ballo, poi, anche le situazioni Abraham e Saelemaekers, che potrebbero rientrare nell’operazione stessa.