Svolta Leao: futuro al Barcellona, deciso lo scambio

Il destino del portoghese sembra sempre più lontano dai colori rossoneri. I blaugrana non mollano e presto potrebbe entrare nel vivo uno scambio

L’arrivo e la volontà di riscattare Joao Felix da parte del Milan allontana sempre più Leao. Il portoghese, secondo le ultime indiscrezioni, nel giro di qualche settimana potrebbe scalzare il connazionale nelle gerarchie di Fonseca e in estate il passaggio di testimone è più che scontato. Il Barcellona non molla il calciatore e a questo punto non è da escludere che si possano aprire dei dialoghi tra le parti per arrivare alla fumata bianca.

Naturalmente il Milan non chiederà una cifra bassa per liberarsi del calciatore e quindi si ragiona sulla possibilità di intavolare uno scambio con il club blaugrana. Naturalmente in questo momento si tratta di una semplice ipotesi visto che ci sono diversi incastri da verificare. Ma Leao piace molto al Barcellona e il calciomercato estivo potrebbe rappresentare l’occasione giusta per chiudere una operazione simile e molto importante.

Milan: scambio con il Barcellona, c’entra Leao

Il Barcellona il prossimo anno dovrà rinforzare la rosa a disposizione del tecnico e Leao, come spiegato in più di un’occasione, rappresenta il profilo giusto. Il portoghese può uscire soprattutto dopo l’arrivo di Joao Felix e resta da capire se ci saranno le condizioni per un via libera con solo cash oppure i blaugrana metteranno sul tavolo una proposta comunque importante oltre che il cartellino di un calciatore.

Il nome destinato ad entrare nella trattativa potrebbe essere quello di Ansu Fati. Il talento spagnolo non rientra più nei piani del Barcellona tanto da essere stato messo fuori lista. A questo punto ha poche chance di cambiare squadra nei prossimi giorni e si parla della possibilità di un suo trasferimento durante il calciomercato estivo. E i catalani starebbero ragionando sulla possibilità di inserirlo nella trattativa per arrivare a Leao.

Ansu Fati non è un nome che fa impazzire il Milan. I rossoneri preferirebbero Ferran Torres. Ma lo spagnolo potrebbe rappresentare quel nome giusto per una squadra che ha voglia di rilanciare i talenti. E sappiamo come il giocatore del Barcellona sia uno di quelli che non è mai riuscito ad avere continuità.

Calciomercato Milan: Ansu Fati per Leao?

L’ipotesi Ansu Fati non è da escludere a prescindere anche se per il momento non è l’opzione principale. Naturalmente molto dipenderà dal Barcellona e dall’ipotetica trattativa per Leao durante il prossimo calciomercato estivo.