Torino Milan, maledizione all’Olimpico: arriva la beffa con Pulisic

Incredibile quello che sta succedendo all’Olimpico di Torino. Un momento davvero no per il club rossonero, non c’è niente da dire.

L’eliminazione in Champions League è stata traumatica ma continua il momento no nel primo tempo di campionato contro il Torino. Una sfida che finora vede girare quasi tutto storto ai colori rossoneri e intanto sui social infuria la rabbia dei tifosi, stufi di questa situazione e piovono ancora le polemiche.

Dopo il primo gol granata, arrivato in maniera rocambolesca con l’autogol di Thiaw, il club rossonero ha avuto la chance di pareggiare grazie ad una leggerezza di Pedersen che regala quasi un calcio di rigore al Torino e qui si evidenzia il momento no del club rossonero. Purtroppo anche Christian Pulisic ne diventa suo malgrado protagonista.

Torino Milan, primo tempo negativo per i rossoneri

Nella sfida dell’Olimpico primo errore in carriera dal dischetto per Christian Pulisic che non aveva mai sbagliato sia a livello di club che a livello di nazionale con Milinkovic Savic che ipnotizza il giocatore statunitense e para il suo quarto calcio di rigore in stagione. Un rigore sbagliato inaspettato e che suo malgrado porta Pulisic nella storia.

Un primo tempo abbastanza negativo per i rossoneri con Mike Maignan che nel finale evita il raddoppio e salva in due occasioni, prima su Vlasic e poi su Elmas ed evita un passivo più importante. Ma finora i rossoneri sembrano alle prese con una vera e propria maledizione.