Torino-Milan, rivoluzione a centrocampo: scelta a sorpresa

Dopo il pari beffa col Feyenoord, il Milan si appresta a far visita al Torino di Paolo Vanoli

La parola d’obbligo in casa Milan è ripartire. I rossoneri sono attesi da una trasferta tutt’altro che agevole sul campo del Torino.

Dopo il 2-2 maturato a San Siro nel match d’andata (era la prima giornata di campionato), Torino e Milan sono pronte a incrociare nuovamente i guantoni. Appuntamento sabato pomeriggio – con fischio d’inizio fissato alle 18 – allo stadio Olimpico Grande Torino, dove la formazione di Sergio Conceicao affronterà una squadra coriacea e desiderosa di riscatto dopo la beffarda sconfitta arrivata sul campo del Bologna nell’ultima giornata di campionato.

Il Milan, dal canto suo, avrà l’obbligo di portare a casa l’intera posta in palio. Dopo l’eliminazione dalla Champions League, infatti, diventa quasi necessario centrare l’obiettivo del quarto posto in classifica, anche alla luce del fatto che la Serie A rischia di perdere la quinta squadra in Champions League. Ecco perché la trasferta di Torino – in attesa di recuperare la gara di Bologna a fine febbraio – diventa un vero e proprio spartiacque.

Torino – Milan, che sorpresa a centrocampo

Sarà un Torino diverso da quello dell’andata, quando i granata strapparono un punto a San Siro sfiorando l’impresa. La formazione granata oggi è più consapevole delle sue capacità e dopo aver superato un fisiologico momento di crisi, sembra aver trovato la sua dimensione. E in tal senso anche la sessione invernale di calciomercato sembra aver portato un contributo non di poco conto.

Per l’occasione potrebbero esserci diverse novità di formazione, anche alla luce del momento della stagione. Sergio Conceicao dovrà fare a meno degli infortunati Alessandro Florenzi ed Emerson Royal, mentre proverà a tornare almeno in panchina il centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. Resta da capire se sulla sinistra troverà spazio Theo Hernandez o se il francese si accomoderà in panchina dopo la clamorosa ingenuità commessa in Champions League.

Occhio, però, anche alle possibili novità di formazione in casa Torino. Il tecnico granata Paolo Vanoli è tentato da due idee: a centrocampo potrebbe trovare spazio la coppia tutta italiana composta da Ricci (pallino di mercato dei rossoneri) e Casadei, mentre viaggia verso l’esordio da titolare in granata Eljif Elmas. Arrivato dal Lipsia, il centrocampista macedone ex Napoli ha debuttato da subentrato contro il Bologna, andando subito in gol. Contro i rossoneri Vanoli potrebbe schierarlo dal primo minuto.