Tre affari tra Milan e Roma: si chiude un altro scambio

Il Milan e la Roma sono pronte a sedersi a un tavolo per definire altri affari importanti per il loro futuro: occhio a un altro scambio

Il calciomercato estivo è ancora lontano e Milan e Roma sanno anche di dover fare ancora tanto in campionato per raggiungere il quarto posto, l’ultimo valido per l’accesso alla prossima Champions League. Saranno settimane frenetiche per i rossoneri, che potrebbero essere alle porte di una nuova rivoluzione, nonostante tanti calciatori siano arrivati e andati via già durante la sessione di gennaio.

Nel recente passato, le due big rivali si sono parlate e hanno chiuso un affare rilevante per entrambe le rose. Tra poco tempo, bisognerà sedersi a un tavolo per tornare a definire il loro futuro, ma attenzione anche un altro profilo che potrebbe rientrare nella trattative.

Milan e Roma trattano il futuro di Abraham e Saelemaekers

Rossoneri e giallorossi si sono seduti a un tavolo e hanno chiuso lo scambio di prestiti tra Abraham e Saelemaekers. L’operazione sembra aver giovato a entrambi i calciatori. Sì, l’inglese non ha mai davvero conquistato il posto da titolare ed è chiuso dall’arrivo di Santiago Gimenez, ma ha segnato dei gol pesanti come quelli contro l’Inter tra Supercoppa italiana e campionato.

Nonostante siano diversi gli interessi dalla Premier League, il Milan ha intenzione di trattenere il centravanti, che potrebbe essere una risorsa importante alle spalle del nuovo acquisto messicano. Allo stesso tempo, Saelemaekers ha trovato molto più spazio rispetto a quanto non accadesse a Milano e sta diventando sempre più decisivo per la squadra di Claudio Ranieri.

L’esterno si sta trovando alla perfezione come esterno destro del 3-5-2, dove sta riuscendo a dare il meglio anche grazie alle sue capacità di corsa e alla qualità che riesce a dare negli ultimi trenta metri. Anche contro il Monza è arrivato un gol bello e importante, per cui non ci sono dubbi sul fatto che la Roma voglia tenerlo con sé.

Nuovo scambio tra big italiane: occhio anche a Cristante

Milan e Roma cercheranno un nuovo accordo per uno scambio, questa volta a titolo definitivo. Un altro nome, però, potrebbe entrare nell’affare ed è quello di Bryan Cristante.

Il mediano era in uscita dalla Capitale già lo scorso gennaio ed è stato proposto all’Inter. In estate la storia potrebbe ripetersi e il Milan potrebbe essere interessato al suo ritorno a casa, visto che è cresciuto proprio con la maglia rossonera.