Allenatore Milan Futuro, tutto fatto per il post-Bonera: il comunicato ufficiale

Il Milan Futuro ha scelto il nuovo allenatore dopo l’esonero di Daniele Bonera. Ad annunciare il successore è stato il club con una nota ufficiale.

Fiducia a Sergio Conceiçao, almeno per il momento. La visita di ieri da parte dello stato maggiore rossonero a Milanello ha sancito il rinnovato appoggio del club di via Aldo Rossi all’allenatore portoghese. Nonostante i recenti passaggi a vuoto che rischiano di compromettere pesantemente l’annata del Diavolo, l’ex Porto è ancora saldo sulla panchina. Ma serve un cambio di passo netto per tentare la rimonta al quarto posto, oltre all’obbligo di provare ad alzare anche la Coppa Italia, dopo aver trionfato in Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. Sono questi i paletti da rispettare per la permanenza del timoniere.

Milan, Conceiçao sostenuto dalla società: intanto l’under 23 cambia guida tecnica

Al momento, però, appare difficile che l’avventura di Conceiçao possa prolungarsi anche per la stagione 2025/2026. Fino ad ora il portoghese non ha dato la scossa che tutti si aspettavano dopo l’esonero di Paulo Fonseca, eccezion fatta per la spedizione araba terminata con il successo in finale contro l’Inter. Non è da escludere, perciò, un passaggio di testimone in estate, sulla falsariga di quanto avvenuto nella formazione under 23. Il k.o. con il Pescara è costato carissimo a Daniele Bonera, che ha lasciato spazio a Massimo Oddo.

Il campione del mondo 2006 ricoprirà il ruolo di guida tecnica del Milan Futuro, come annunciato dal club con la seguente nota pubblicata sui canali ufficiali:

“AC Milan comunica di aver affidato la guida tecnica di Milan Futuro a Massimo Oddo. Nato a Pescara il 14 giugno 1976, Oddo ha giocato nella Primavera del Milan e nel gennaio 2007 è tornato in rossonero vincendo, in quella stagione, la Champions League. Da allenatore ha avuto diverse esperienze tra Serie A, Serie B e Serie C. Il Club, nel dare il bentornato in rossonero a Massimo, augura a lui e allo staff buon lavoro.”

Milan Futuro, Oddo nuovo allenatore: esordio contro il Legnago

All’ex difensore spetta il compito di allontanare la rappresentativa dai bassifondi della classifica del girone B di Serie C. I primi mesi del nuovo progetto sono stati tutt’altro che soddisfacenti.

Attualmente Camarda e compagni sostano al terzultimo posto, a meno otto dalla Lucchese 16esima, posizione fondamentale per evitare i playout.Anche per Oddo il Milan Futuro sarà un’occasione di riscatto dopo esperienze da allenatore fino ad ora non eclatanti.