Ultime Milan, salta la cessione: Ibrahimovic blocca tutto

Niente cessione, salta tutto: la notizia spiazza tutti. Ibrahimovic si è messo di traverso nella trattativa.

Il calciomercato si avvicina alla sua chiusura, e il Milan sta terminando le operazione in entrata e in uscita per cercare di rafforzare la rosa in mano a Sergio Conceiçao.

Si può parlare di mini rivoluzione nel reparto di attacco, che saluta Alvaro Morata ed è pronto ad accogliere Santiago Gimenez, atteso a breve a Milano. Ma c’è un altro attaccante protagonista di un’ultim’ora a sorpresa.

Camarda-Milan, si prosegue: tutti i dettagli

Sembrava tutto fatto per il passaggio al Monza di Francesco Camarda, ma è arrivato lo stop alla trattativa da parte del Milan. Un altro cambio di fronte nelle ultime ore del mercato dei rossoneri. Dopo aver salutato Alvaro Morata, andato al Galatasaray, si stanno preparando per accogliere Santiago Gimenez dal Feyenoord.

Camarda, come ampiamente riportato negli ultimi giorni. sarebbe dovuto andare al Monza in prestito per diciotto mesi, con il calciatore che aveva già dato il suo ok al trasferimento. Invece, come riporta Gianluca Di Marzio, il Milan stesso non ha liberato l’attaccante, che terminerà, quindi, la sua stagione a Milano.

Ibra blocca tutto: Camarda rimane al Milan

Ulteriori dettagli arrivano da Matteo Moretto, il quale riferisce quanto sia stato tutto bloccato niente meno da Zlatan Ibrahimovic.

Zlatan Ibrahimović ha bloccato l’uscita di Francesco Camarda al Monza. La trattativa era ben indirizzata verso la chiusura. https://t.co/62F4gGe0Gu — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 1, 2025

“Zlatan Ibrahimović ha bloccato l’uscita di Francesco Camarda al Monza. La trattativa era ben indirizzata verso la chiusura” si legge sul profilo di Moretto. Un’operazione in uscita che è quindi definitivamente saltata.

Niente Camarda per il Monza: i lombardi hanno già trovato il sostituto

Saltato Camarda il Monza ha già trovato un nuovo attaccante. Si tratta di Silvere Ganvoula, centravanti classe ’96 dello Young Boys. Il club brianzolo è in chiusura con gli svizzeri per il suo arrivo in Italia.

Un altro rinforzo per Salvatore Bocchetti, che deve rincorrere la zona salvezza in questa seconda parte di campionato. Il giocatore è già in viaggio per raggiungere la sua nuova squadra.