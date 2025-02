Ultim’ora, Joao Felix al Milan: intesa di massima, i dettagli

Intesa di massima con Joao Felix, ad annunciarlo è Di Marzio. Ecco tutti i dettagli di questo incredibile affare

Il Milan ha raggiunto un’intesa di massima con il Chelsea per il prestito di Joao Felix, a riferirlo è Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale. L’idea nasce da Jorge Mendes, procuratore dell’attaccante e anche di Sergio Conceicao. L’allenatore stesso sta spingendo per l’acquisto dell’ex Atletico Madrid e Benfica, che a Londra non ha trovato spazio dopo il suo ritorno in estate. Ecco perché sta cercando una nuova sistemazione e il Milan è diventata una possibilità concreta con il passar del tempo.

I rossoneri, che nel frattempo hanno ufficializzato l’acquisto di Santi Gimenez, avevano inizialmente definito chiuso il mercato, ma nelle ultime ore è arrivata a sorpresa la proposta del Napoli per Noah Okafor, subito accettata dai rossoneri. Lo svizzero libera così uno slot che il Milan vuole riempire con Joao Felix: nelle ultime ore è stata fatta un’offerta scritta ai Blues e, come riportato dal giornalista di Sky Sport, si è arrivati ad un’intesa.

Il tempo stringe, Joao Felix è a Londra in attesa del via libera per volare a Milano e svolgere nel più breve tempo possibile tutto il classico iter burocratico per arrivare alla firma entro la mezzanotte di oggi, tempo massimo per la chiusura del mercato.