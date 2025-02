Ultim’ora Milan, esonero ad un passo: la società ha deciso

Mentre la prima squadra gongola c’è chi vede la situazione crollare in casa Milan. La società è pronta a prendere un’importante decisione.

Bella vittoria della prima squadra del Milan che – nonostante numerose difficoltà – è riuscito a vincere ad Empoli, ottenendo tre punti fondamentali nella rincorsa per la Champions League. Conceicao ha messo tutti i big in campo nella ripresa e non ha fatto cambi neanche dopo l’espulsione di Tomori. Il club rossonero ha visto poi il rosso a Marianucci che ha pareggiato i giochi e successivamente Leao e Gimenez hanno chiuso il match. Se la prima squadra gongola non vale la stessa cosa in un altro progetto della società.

Bomba Milan Futuro, svolta all’interno del club

Uno dei progetti più importanti in casa Milan è sicuramente quello del Milan Futuro, la squadra Under 23 del club che milita in serie C. La società rossonera ha investito molto in questo progetto ma la squadra che milita in serie C sta faticando e nelle prossime ore potrebbe esserci un’importante decisione da parte della società, arrivano conferme.

Secondo quanto riporta il giornalista Matteo Moretto il club rossonero sta valutando l’esonero in queste ore per il tecnico del Milan Futuro Daniele Bonera. La società sembrerebbe orientata a salutare il tecnico dopo ciò che è avvenuto nella sfida odierna con il Milan Under 23 che è caduto nuovamente ed è stato sconfitto nella sfida casalinga c0ntro la Lucchese, altra squadra impegnata nella lotta salvezza.

Caos Milan, il club valuta la situazione

L’ennesima brutta prestazione, il Milan Futuro non convince e nella gara odierna ha perso in malo modo contro la Lucchese. 0 a 2 in casa, i gol tutti nel primo tempo ma la squadra rossonera non ha mai davvero reagito ed anzi possiamo dire che ha fatto 0 tiri in porta e una sfida controllata dal club toscano, comunque in grosse difficoltà in campionato.

Per Bonera questa era una sorta di ultima spiaggia e visto come è andata appare probabile che il club arriverà all’esonero che potrebbe arrivare in queste ore o al massimo nella giornata di domani. Moretto ha pubblicato il seguente aggiornamento sul proprio account X che fa chiarezza sul pensiero del club:

“Milan Futuro, Daniele Bonera verso l’esonero. Decisiva la sconfitta di oggi contro la Lucchese, diretta concorrente per la salvezza. La squadra è momentaneamente terz’ultima in classifica” e per questo la società sarebbe intenzionata ad un cambio e ribaltone ufficiale con Bonera che ormai non ha convinto.