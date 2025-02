ULTIM’ORA – Milan, finalmente c’è l’accordo: affare ai dettagli!

Intesa praticamente raggiunta tra il Milan e il giocatore. Per la definitiva fumata bianca è solo questione di tempo.

Non è una giornata qualunque in casa Milan. Stasera i rossoneri torneranno a sentire la musichetta della Champions League. Alle 21.00 a Rotterdam andrà in scena l’andata dei playoff contro il Feyenoord. Appuntamento da non sbagliare per il Diavolo che non può permettersi passi falsi e rischiare di compromettere la qualificazione agli ottavi di finale.

Oltre che per l’impegno in terra olandese, la giornata rossonera si sta rivelando importante anche per delle questioni extra-campo. Nelle scorse ore, infatti, è emersa un’indiscrezione che non può che far felice tutto il popolo milanista. La trattativa tra il club rossonero e il giocatore è ormai in dirittura d’arrivo.

Milan-Pulisic, rinnovo ad un passo: cifre e dettagli

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, è ormai ai dettagli la trattativa per il rinnovo di Christian Pulisic. Lo statunitense, il cui contratto è attualmente in scadenza nel 2027, firmerà fino al 2029 andando a guadagnare ben 5 milioni di euro a stagione, diventando tra i più pagati in rosa come Rafael Leao.

Cifre decisamente adeguate per un giocatore che si sta rivelando sempre più indispensabile per il Milan. Se già nella passata stagione Pulisic aveva dimostrato di essere tornato ai suoi livelli, quest’anno Capitan America sta facendo anche meglio.

In un’annata decisamente altalenante – perlomeno fino a questo momento – l’ex Chelsea si è spesso messo la squadra sulle spalle risolvendo in più di un’occasione la situazione.

La Serie A si inchina davanti a Pulisic: nessuno come lui

Anche i numeri parlano di un Pulisic devastante. Dal suo arrivo in Italia lo statunitense ha fornito ben 14 assist: nessuno ha fatto meglio di lui. In stagione lo score è impressionante: in 30 presenze Pulisic conta 12 gol e 9 assist. Dati che lasciano a bocca aperta e che confermano quanto il Milan abbia bisogno di Pulisic.

Il classe ’98 si è trasferito in rossonero dopo un’esperienza decisamente sfortunata al Chelsea. Un investimento da appena 20 milioni di euro più che azzeccato da parte della società. Al Milan Pulisic è tornato ad essere il fenomeno visto all’inizio della sua carriera con la maglia del Borussia Dortmund.

I tifosi rossoneri sperano ovviamente che Capitan America continui a difendere i colori rossoneri ancora per molto tempo. Magari aggiungendo in bacheca anche qualche trofeo.