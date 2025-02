Visite mediche in corso e cessione a sorpresa Milan: ha firmato con un club di A

Il Milan è assolutamente la squadra protagonista del mercato in queste ultime ore. Movimenti sia in entrata che in uscita.

Il Milan è assoluta protagonista in queste ultime ore di mercato, tantissimi movimenti sia in entrata che in uscita e la squadra ha stupito davvero tutti. Il club ha perfezionato quest’ultima fase di mercato, sono arrivati Joao Felix e Gimenez in attacco e il club è ormai ad un passo da Bondo del Monza, giovane in grande crescita negli ultimi mesi.

Il club rossonero è ormai vicinissimo al giocatore del club brianzolo, anche il padre ha confermato e il Milan vuole chiudere nelle prossime ore ma si lavora anche in uscita. Il Milan sta perfezionando anche la cessione di Bennacer al Marsiglia ma non è l’unica cessione e il club sta definendo direttamente un addio, non era più previsto.

Addio Milan, sta svolgendo le visite mediche

Il Milan ha ormai perfezionato la cessione di Hugo Cuenca al Genoa, giovane talento classe 2005 che abbiamo visto con il club rossonero, solo nel Milan Futuro. Il giocatore sta effettuando le visite mediche e poi andrà direttamente a firmare con il nuovo club, resta cosi in serie A ma il Milan resta parzialmente in controllo del giocatore.

Cuenca si trasferisce a costo zero a titolo definitivo al club ligure, ma al club milanese resta comunque una percentuale del 50 % sulla rivendita e il Milan è vicinissimo cosi a salutare il giocatore, va via a titolo definitivo.