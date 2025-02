Walker resta e il Milan raddoppia: un altro colpo sulle fasce

L’operazione che ha concluso il Milan con Walker riguarda il prestito, con opzione di riscatto, da trovare entro la fine degli accordi.

Un riscatto che, come fanno sapere da La Gazzetta dello Sport, il Milan troverà. Ha intenzione, il club rossonero, di tenersi stretto Kyle Waker che, probabilmente, non sarà l’unico colpo per le corsie di questa estate.

È chiaro che la posizione di Theo Hernandez e Leao in uscita, è quasi d’obbligo poi a quel punto, specie se i rossoneri dovranno riscattare sia Walker, che partire all’assalto per Joao Felix. Ma i due, in arrivo dalla Premier League, non saranno gli unici grandi colpi del Milan, in estate. Dall’estero infatti fanno sapere che un altro ex City, che ha giocato proprio con Walker nella sua esperienza a Manchester, potrebbe fare al caso del Milan.

Calciomercato: non solo Walker a fine stagione, un altro colpo

Un altro colpo possibile e in entrata, dopo Kyle Walker. Il suo passato condiviso al City proprio col potenziale nuovo compagno di squadra, è ciò di cui parlano i media esteri.

Precisamente dalla Spagna, dove svelano la volontà del ritorno in Europa per uno dei calciatori che è stato anche in Italia se si considerano le esperienze già vissute tra Torino e Milano, quando vestiva la maglia sia della Juve che dell’Inter, spiegano quello che è il possibile colpo a sorpresa del Milan.

In un’operazione low cost, perché il Milan farebbe leva sulle volontà da parte di Joao Cancelo nel lasciare immediatamente la Saudi Pro League e l’Al-Hilal. L’ex Manchester City può tornare in Serie A e, questa volta, per giocare al Milan.

Mercato Milan: le cifre del colpo sull’ex Manchester City

L’ex Manchester City, Joao Cancelo, è l’opzione concreta per il Milan stando a ciò che riferiscono da Fichajes.net. Il calciatore piace anche ai club spagnoli, dove pure ha già giocato, se si considera l’esperienza al Barcellona. Un vero e proprio Globe-trotter Joao Cancelo, avendo girato diversi campionato e che adesso potrebbe approdare, di nuovo, in Italia. Dalla Spagna fanno infatti sapere che è l’operazione possibile per il Milan che, separandosi anche da Emerson Royal, con destinazione Galatasaray, potrebbe prelevarlo dall’Al-Hilal per circa 15 milioni di euro.

Concorrenza su Cancelo: c’è solo un ostacolo per il Milan

Il Milan godrebbe della corsia preferenziale, sul colpo Joao Cancelo. Perché malgrado la concorrenza e con l’opzione Liga per lui, è per tutti i club che punteranno su Cancelo, che si vive l’ostacolo legato ai costi dell’ingaggio. È chiaro che Cancelo sarà consapevole che, per il ritorno in Europa, dovrà tagliarsi gran parte del suo ingaggio. E per il Milan, dove gioca il suo ex compagno di squadra Kyle Walker, potrebbe farlo.