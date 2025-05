Addio a sorpresa in casa Milan: lo prende Conte

In casa Milan si valuteranno da qui a fine stagione i calciatori che potrebbero salutare. Occhio ad un clamoroso colpo di scena.

Domani sera il Milan di Sergio Conceicao si giocherà la stagione in una sfida molto attesa contro il Bologna, una finale di coppa Italia che vale non solo per un nuovo titolo ma anche e soprattutto per la possibilità di accedere direttamente in Europa League. Una vittoria salverebbe almeno in parte la stagione del club rossonero e nel club c’è grande speranza di fare un buon risultato. Già nella sfida di venerdi il Milan ha battuto il Bologna ed i tifosi rossoneri sperano in un quanto mai decisivo replay.

Mercato Milan, diversi giocatori con il futuro in bilico

La stagione del Milan è stata senza dubbio inferiore alle aspettative sia di tifosi che di addetti ai lavori. La squadra è sulla carta molto competitiva eppure rischia di finire la stagione all’ottavo o nono posto e nessuno si aspettava tutto ciò; il tecnico Sergio Conceicao è arrivato a gennaio e ha ribaltato la squadra, anche se a fasi alterne, ma una vittoria potrebbe cambiare il suo futuro.

Un’annata particolare, nessuna si aspettava tutto ciò e invece il Milan si giocherà molto del suo futuro in finale di Coppa Italia. E questo vale anche per alcuni suoi giocatori, il cui futuro resta molto in bilico. Ci sono i casi dei big Maignan e Theo Hernandez in scadenza, ci sono giocatori in bilico come Tomori e Pavlovic e ci sono anche altri giocatori sul piede di partenza come Ruben Loftus Cheek.

Addio Milan, arriva l’annuncio in diretta

Il centrocampista inglese Ruben Loftus Cheek è stato protagonista di un’annata complicata, ha giocato molto poco anche a causa di infortuni che hanno complicato la sua stagione. Ma parliamo di un giocatore che ha fatto bene in Premier League e che è stato nel giro della Nazionale inglese, un giocatore che sembrerebbe essere finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

Il giornalista Emmanuele Cammaroto ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero ed ha individuato quello che potrebbe essere il colpo a sorpresa per la squadra rossonera, un colpo che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’uomo ha spiegato: “Tra i nomi che vengono valutati da Conte c’è anche quello di Ruben Loftus Cheek, giocatore in uscita dal Milan”.

Il calciatore non sembra essere nei piani di Conceicao ma anche del Milan che si libererebbe volentieri del suo ingaggio, non cosi leggero. E Cammaroto ha spiegato: “Il giocatore è presto in considerazione perchè a Napoli non è stata ancora presa una decisione definitiva su Billing e sul suo eventuale riscatto”, spiega il giornalista.