“Il tempo ci darà ragione…”: Joao Felix Milan, la risposta social è durissima

Joao Felix è stato uno degli acquisti di gennaio ma il calciatore non sta offrendo grandi prove in questa stagione.

Il talento portoghese Joao Felix è stato uno degli acquisti più importanti del calciomercato invernale del Milan ma il giocatore non ha mantenuto le attese, anzi è una delle più grande delusioni. Il giocatore aveva illuso tutti con una prestazione di livello contro la Roma in Coppa Italia ma effettivamente quella è stata l’unica.

Conceicao ci ha provato a più riprese, lo ha schierato più volte ma non ha mai funzionato e il futuro del giocatore è segnato con Joao che lascerà il Milan a fine anno. Nelle ultime ore però sono corsi in difesa del giocatore, arriva una sentenza piuttosto netta.

Joao Felix, arriva il messaggio del fratello

Joao Felix è costantemente sotto attacco, ha ricevuto numerose critiche e nelle ultime ore sono arrivati diversi messaggi nei suoi confronti. Hugo Felix, fratello minore e anch’egli calciatore, ha pubblicato un lungo messaggio come Instagram Stories ed ha voluto difendere pubblicamente l’estro del talentuoso ex Barcellona e Benfica, ecco le sue parole:

“Oggi (riferito a Milan Bologna) non hai giocato bene per Sofascore, ma per coloro che capiscono di calcio e hanno visto la partita, è stato il contrario! Ora non sei più in prima pagina in Portogallo, ma ci siamo abituati… Il tempo ci darà ragione” chiude il messaggio del giovane fratello d’arte.