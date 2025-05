Addio Juve, va al Milan: si chiude per 30 milioni

Juve e Milan potrebbero essere protagonista di un affare molto interessante sul calciomercato: l’affare si può chiudere con 30 milioni di euro

La Serie A deve ancora concludersi e il Milan ha un obiettivo importante da portare a casa, la Coppa Italia voluta fortemente da Sergio Conceicao e che è contesa al Bologna in finale. Allo stesso tempo, c’è da fare i conti anche con il futuro e potrebbero cambiare diverse cose tra i meneghini nelle prossime settimane e c’è ancora da capire se ci sarà o meno un nuovo direttore sportivo.

Restano i dubbi anche relativi chi siederà in panchina, anche se l’ex Porto sta dando delle risposte importanti a primavera e potrebbe portare a casa il secondo trofeo in pochi mesi. Il calciomercato resta un capitolo importante e, proprio in tal senso, il Milan è piombato su un obiettivo di lunga data della Juventus.

Dalla Juve al Milan: spunta un grande obiettivo internazionale

I bianconeri hanno tentato di dare una svolta a una stagione storta già durante la sessione di gennaio, cercando di migliorare in maniera sostanziale la difesa, priva di Bremer e Cabal per via dei gravi infortuni subiti. Alla fine sono arrivati Kelly e Renato Veiga, che non sono riusciti a convincere del tutto i tifosi.

Era un altro, però, il primo obiettivo di Cristiano Giuntoli e risponde al nome di David Hancko. Il centrale del Feyenoord ha vissuto una grande stagione con gli olandesi, realizzando anche tre gol e un assist in campionato. Il mancino ha una valutazione sui 30 milioni di euro e diverse big hanno messo gli occhi su di lui.

La Juve potrebbe tornare sul ragazzo in estate, anche se si trattava di un’espressa richiesta di Thiago Motta, ma attenzione anche al Milan. Secondo quanto riporta ‘Calciomercato’, c’è già stato un primo sondaggio da parte dei rossoneri che l’hanno individuato come obiettivo per la difesa.

Aumenta la concorrenza per Hancko

Il Milan difficilmente andrà avanti con la linea a tre anche l’anno prossimo, e Hancko è un leader a quattro, abituato a interpretare il ruolo con fisicità e aggressività. Allo stesso tempo, i rossoneri e la Juve non sono i soli ad aver messo gli occhi su di lui.

Si parla con sempre più insistenza anche del Bayer Leverkusen e di alcune squadre di Premier League. Il futuro è ancora tutto da decidere, ma il Milan ora si è iscritta alla corsa al centrale e sa di avere le sue chance di vederlo arrivare.