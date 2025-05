Mercato Milan, che colpo in difesa: scippo di Furlani alla Juve

In casa Milan la società rossonera vuole rinforzare la rosa ed ora ha deciso. Il club è pronto a un corposo investimento in difesa.

La stagione del Milan si avvicina ad un importante bivio e nei prossimi giorni il club rossonero si giocherà praticamente tutto nel confronto di Coppa Italia contro il Bologna, l’obiettivo è portare a casa il secondo titolo stagionale e allo stesso tempo garantirsi la qualificazione in Europa League. La dirigenza rossonera sta valutando cosi alcune opportunità sul mercato, specialmente in difesa.

Svolta in difesa, il Milan osserva il super colpo

A fine stagione il Milan potrebbe attuare un’autentica rivoluzione sul mercato, specialmente in difesa dove diversi giocatori non hanno convinto. C’è Malick Thiaw che non ha convinto e che potrebbe partire a fine anno, Pavlovic che ha deluso le attese e Tomori che piace molto in Premier League. Il club potrebbe attuare una rivoluzione e per la difesa la società ha le idee chiare.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com il Milan sarebbe molto interessato a David Hancko, difensore del Feyenoord che ben ha figurato in questa stagione, sia contro il Milan ma anche nel doppio confronto con l’Inter. Hancko piace molto anche alla Juventus ma i rossoneri vogliono anticipare la concorrenza dei rivali.