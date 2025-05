Addio Milan e nuovo colpo per la porta: tre idee per Furlani

In casa Milan si lavora al presente e al futuro e c’è ancora una forte incognita per quel che riguarda il portiere Mike Maignan.

Le parole di Mike Maignan hanno messo in allerta il Milan e i suoi tifosi. Il calciatore rossonero ha il contratto in scadenza nel 2026 e al momento la questione rinnovo è bloccata. Per settimane si era parlato di accordo raggiunto, poi però il Milan sembrerebbe aver fatto marcia indietro e starebbe valutando cosa fare.

Mercato Milan, le parole di Maignan restano criptiche

Nelle ultime ore Maignan ha parlato nella conferenza stampa pre coppa Italia ed ha rilasciato dichiarazioni criptiche riguardo il futuro commentando cosi: “Rinnovo? Beh, ora penso solo alla sfida in programma domani e poi arriverà il momento dove potremmo parlare di questa situazione, ora solo testa a domani”.

Insomma la situazione di Maignan non è semplice, il Milan ha da risolvere questa grana e quella relativa a Theo Hernandez, entrambi con il contratto in scadenza nel 2026 e poi c’è il caso Reijnders con l’olandese che piace molto al Manchester City, il Milan vorrebbe blindarlo ma potrebbe arrendersi dinanzi a offerte piuttosto importanti. Intanto la società vede il possibile sostituto di Maignan.

Il Milan guarda alla porta: tre nomi intrigano più di tutti

Il caso Maignan turba molto l’ambiente rossonero ed il club pensa ai possibili sostituti, valutando alcuni nomi in vista della prossima stagione. Uno dei nomi che più intriga il club è il francese del Lille Lucas Chevalier, tra i migliori portieri dell’ultima Ligue1 e considerato anche in Francia come uno dei possibili eredi di Maignan. Un nome interessante ma con un prezzo abbastanza oneroso, Chevalier piace a tanti club europei.

Gli altri due nomi invece vengono entrambi dalla serie A, uno è un pallino del club e da tempo si tratta di Carnesecchi, estremo difensore dell’Atalanta e giocatore che ha una valutazione di oltre 40 milioni di euro. Il fatto che l’Atalanta fa la Champions League mentre il Milan non complica ulteriormente le cose e servirebbe una grande offerta per strappare il giocatore agli orobici.

L’ultimo nome invece è Caprile del Cagliari: il club sardo riscatterà il giocatore dal Napoli per 8 milioni di euro e poi Caprile è finito nel mirino di alcuni club italiani, tra gli altri anche Inter e Atalanta oltre ai rossoneri.