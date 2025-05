Addio Reijnders, il Milan ha già trovato il sostituto: pronta l’offerta

Il Milan si porta avanti e sembrerebbe aver già trovato il possibile sostituto di Tijjani Reijnders. In caso di addio dell’olandese, arriverà proprio lui.

Da mercoledì sera il Milan è caduto in un pozzo che non sembra avere un fondo. Il club rossonero si è fatto soffiare da sotto il naso la Coppa Italia dal Bologna, mancando anche la qualificazione all’Europa League. Come se non bastasse, però, alla delusione per la sconfitta in finale si è aggiunta anche la preoccupazione per la possibile cessione di Tijjani Reijnders.

Il Manchester City è piombato sul centrocampista olandese e non ha nessuna intenzione di mollare la presa. L’addio dell’ex AZ Alkmaar rischia di diventerà realtà. Per questo motivo in casa Milan ci sta muovendo per sostituire Reijnders: il centrocampista che sostituirebbe l’olandese è stato già individuato.

Milan, al posto di Reijnders arriva Ricci: il piano

L’eventuale cessione di Reijnders potrebbe portare nelle casse del Milan un tesoretto da circa 75 milioni di euro. Parte del bottino sarebbe ovviamente reinvestita sul mercato per trovare un sostituto all’altezza. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il primo nome sul taccuino è quello di Samuele Ricci.

Il centrocampista del Torino è da tempo l’obiettivo primario del Milan per il centrocampo. La vendita di Reijnders rappresenterebbe un assist per il suo arrivo con il Diavolo pronto ad avanzare un’offerta da oltre 30 milioni di euro.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di un Torino fermo ancora ad una richiesta di circa 40 milioni di euro. La sensazione è che si possa chiudere a metà strada. L’arrivo di Ricci renderebbe sicuramente meno amaro il possibile addio di Reijnders, anche se l’eventuale cessione di quella che è stata la gemma dell’annata rossonera di certo non fa contenti i tifosi.

Addio Reijnders: è davvero così necessario?

Le voci sulla possibile cessione di Reijnders hanno ovviamente fatto esplodere – come se non bastasse – l’ira del popolo rossonera. La mente di tutti non può che tornare all’estate 2023 con Tonali venduto al Newcastle. Anche in questo caso il Milan sembra pronto a mettere da parte il progetto tecnico, per piegarsi ad un’offerta molto difficile da rifiutare.

L’addio di Reijnders sarebbe l’ennesima delusione degli ultimi anni per i tifosi del Milan. Tutti speravano di poter vedere una squadra con l’olandese punto fermo del progetto, ma la società sembra avere idee diverse. In ogni caso, però, prima di fasciarsi la testa è meglio attendere novità ufficiali.