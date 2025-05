Addio Theo Hernandez, il piano del Real Madrid è chiaro: occhio al doppio scambio

Il terzino francese Theo Hernandez continua ad essere oggetto del desiderio di diversi club europei. Il suo futuro al Milan è in forte bilico.

La stagione di Theo Hernandez con la maglia del Milan ha visto sempre importanti alti e bassi. Il club rossonero sta valutando cosa fare con il terzino francese, al momento il rinnovo è complicato, ma restare con il contratto in scadenza fino al 2026 è una possibilità molto azzardata. Insomma il Milan sta facendo importante valutazioni e le prossime settimane saranno decisive per capire cosa fare per il giocatore francese.

Ultim’ora Theo Hernandez, proseguono i rumors di mercato

Domani sera il Milan affronterà il Genoa in uno degli ultimi match della stagione. La formazione rossonera vuole concludere al meglio quest’annata ma soprattutto pensa sia alle prossime sfide in campionato che alla Coppa Italia, ultimo grande obiettivo della stagione e che permetterebbe l’accesso diretto in Europa League.

Il club rossonero valuterà entro fine anno cosa fare, alcuni big sono in bilico e tra questi c’è Theo Hernandez, stella del club ma reduce da un’annata difficile. Anche a causa di quest’annata non ci sono possibilità di rinnovo o almeno c’è una distanza altissima tra il pensiero dell’offerta rossonera e la richiesta con l’entourage che vorrebbe un oneroso aumento di stipendio.

Due per uno, il Real Madrid propone lo scambio al Milan

Da qualche settimana si parla del forte interesse del Real Madrid per Theo Hernandez. Per il giocatore francese si tratterebbe di un ritorno visto che Theo ha vestito la casacca dei Blancos nell’anno 2017-2018 ma ora il giocatore sembrerebbe pronto per vestire la maglia del club più importante al mondo, squadra dove raggiungerebbe tra l’altro diversi connazionali (in primis Kylian Mbappe).

E ora secondo alcune indiscrezioni potrebbe partire un clamoroso scambio di mercato tra Milan e Real Madrid con i rossoneri che potrebbero cosi rinforzarsi nonostante le difficoltà contrattuali della liaison Theo. In primo luogo il Real toglierebbe definitivamente la possibilità di riscattare Jimenez (attualmente gli spagnoli possono farlo per 9 milioni) e lo spagnolo sarebbe di fatto il sostituto di Theo.

Ma oltre a questo e a circa 15-20 milioni il Milan avrebbe la prelazione per arrivare al giovanissimo talento turco Arda Guler, giocatore che probabilmente lascerà a fine stagione. Il giovanissimo sta trovando poco spazio a Madrid e le parti stanno lavorando per mandarlo magari in prestito con riscatto e poi controriscatto da parte del Real che controllerebbe il giocatore, una trattativa simile alla questione