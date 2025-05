Ritorno di fiamma Milan, Furlani ci pensa davvero: affare in difesa

Tra dirigenza e cambi in panchina, i rossoneri sono già al lavoro per migliorare la rosa in vista del prossimo anno.

La stagione sta per giungere al termine, ma in casa Milan è già tempo di valutazioni future. Non si pensa soltanto al prossimo direttore sportivo e al futuro della guida tecnica, ma anche alla composizione della rosa del prossimo anno. Tutti i giocatori, o quasi, sono in bilico e non mancano le zone di campo che necessitano di rinforzi. Tra queste figura sicuramente la difesa, con i rossoneri che al momento vedono tra le proprie fila i vari Tomori, Thiaw, Pavlovic e Gabbia.

Milan, per la difesa piacciono tre nomi

Secondo quanto riportato da Nicolò Ceccarini, direttore di TMW, il Milan si starebbe muovendo per tre profili. I nomi sono quelli di Coppola del Verona, Okoli del Leicester e Mosquera del Valencia. Per tutti e tre la concorrenza non manca, anche se il difensore del club veneto sarebbe sicuramente il più accessibile, almeno dal punto di vista del cartellino. In cambio, sul difensore italiano ex Atalanta, attualmente in Premier League, si registra l’interessamento non solo del club rossonero ma anche di altre squadre di Serie A.

Infine, sul giovane difensore del Valencia non manca la concorrenza di club importanti. In particolare, pare che sulle sue tracce ci sia l’Atletico Madrid del Cholo Simeone, che lo conosce bene e ha avuto modo di osservarlo da vicino in varie occasioni. Per i rossoneri non sarà semplice convincere il club spagnolo, ma verrà fatto più di un tentativo in tal senso. Dopotutto quello tra Mosquera e il Milan sembrava essere un matrimonio scritto già la scorsa estate, quando al suo posto arrivò Pavlovic.