Allarme Milan, l’infortunio di Fofana preoccupa: niente finale di Coppa Italia?

Le condizioni di Youssouf Fofana stanno tenendo in apprensione il mondo Milan in queste ultime ore. Il francese sarà a disposizione per la finale di Coppa Italia?

Mancano precisamente sette giorni alla finale di Coppa Italia. Tra sette giorni il Milan di Sergio Conceicao scenderà in campo all’Olimpico per sfidare il Bologna. Nel mirino c’è un trofeo che manca da addirittura 22 anni e una conseguente qualificazione in Europa League che garantirebbe al Diavolo un posto in Europa, seppur non dalla porta principale.

Nel mentre, per ironia della sorte, ci sarà la sfida di campionato sempre contro il Bologna. Una gara che ha molto più valore per i rossoblù, ancora in lotta per la Champions League, ma che servirà comunque anche al Milan per prepararsi alla finalissima del prossimo mercoledì. In queste ore c’è però una situazione che sta tenendo sulle spine il popolo rossonero: l’infortunio di Youssouf Fofana.

Milan, gestione totale per Fofana: la finale di Coppa Italia non è a rischio

Una delle note stonate della gara contro il Genoa è stata senza dubbio lo stop obbligato di Fofana. Il rossonero è uscito dopo appena 28 minuti per un dolore al piede a sinistro. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, non dovrebbe trattarsi di nulla di preoccupante, con il francese che verrà gestito nei prossimi giorni per arrivare al meglio alla finale di Roma.

Per Fofana si tratta di una leggera infiammazione, che lo sta infastidendo da alcuni giorni. Nella giornata di ieri, che sarebbe dovuta essere di riposo, il centrocampista rossonero si è presentato comunque a Milanello per iniziare le cure.

Venerdì in campionato non ci sarà, ma principalmente per precauzione. L’obiettivo è ovviamente quello di averlo al meglio della condizione per la finale del 14 maggio, dove di fatto si deciderà l’intera stagione rossonera.

Milan-Bologna, la squalifica di Leao è un grande assist

Tra gli assenti di venerdì c’è anche Rafael Leao, squalificato dopo il giallo rimediato contro il Genoa. Di fatto un’opportunità in più per riposare in vista di mercoledì, con il portoghese che difficilmente sarebbe comunque sceso in campo a San Siro.

Da oggi inizia per il Milan la settimana più importante della stagione. La gara di campionato contro il Bologna sarà solo un assaggio di quella che si prospetta una vera e propria battaglia sotto il cielo di Roma. Da un lato una squadra che vuole fare la storia dopo 51 anni di astinenza e dall’altro una regina del calcio italiano che ha bisogno come non mai di tornare ad esultare.