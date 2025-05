Allarme Milan, non solo Reijnders ai saluti: trattativa avviata per la cessione del top

Il Milan potrebbe rinunciare a più di un leader. Oltre a Reijnders, su cui è forte il pressing del Manchester City, la trattativa per la cessione di un altro top sarebbe avviata.

La mancata qualificazione alla prossima Champions League e un cammino europeo interrotto solamente ai playoff fanno si che il Milan dovrà autofinanziarsi nella prossima sessione di mercato. Per di più, per la prima volta dall’arrivo di Cardinale, il bilancio del club è in rosso. Motivo in più per cui sarà richiesta una cessione di prestigio, necessaria per fare cassa e impostare la prossima stagione. Il primo indiziato a partire è Theo Hernandez, il cui rinnovo è in standby da tempo e, per evitare di perderlo a zero, si cercherà di venderlo per monetizzare. Ma il terzino francese potrebbe essere seguito da altri big.

Milan, non solo Theo e Reijnders: un altro top tentato dall’estero

Negli ultimi giorni si sono intensificati i rumors attorno a Tijjani Reijnders, tentato dalla corte del Manchester City. Una trattativa che si starebbe facendo calda, nonostante il rinnovo fino al 2030 firmato lo scorso marzo. Ma non è tutto. Una vera e propria rivoluzione potrebbe travolgere l’attuale organico rossonero, portando via con sè anche Leao. Il portoghese rimane centrale nel progetto, ma neanche incedibile. Secondo Sky Sport DE, Jorge Mendes avrebbe iniziato ad intavolare colloqui con il Bayern Monaco per portare Rafa in Baviera.

Il club tedesco è infatti alla ricerca di un esterno. Al momento il nome in cima alla lista sarebbe quello di Kaoru Mitoma, laterale del Brighton. Un gradino sotto il giapponese, però, ci sarebbe proprio Leao, da tempo oggetto del desiderio anche del Barcellona.