Allegri al Milan, già pronte tre cessioni: quanti big messi alla porta

Con l’arrivo al Milan di Max Allegri molti rossoneri potrebbero essere costretti a dire addio. Già pronte le cessioni di tre big.

Si tratta di un giovedì mattina decisamente molto positivo per tutti i tifosi del Milan. Non sembrano finalmente esserci più dubbi sull’Allegri-bis. Il tecnico livornese è pronto a dare inizio alla sua seconda avventura in rossonero e l’obiettivo non può che essere quello di riportare il Milan in Champions League, poi chissà.

L’arrivo di un allenatore del calibro di Allegri non può ovviamente passare inosservato ed è chiaro che anche l’organico subirà numerosi cambiamenti. Diversi top player potrebbero essere convinti a restare, ma anche diversi rossoneri potrebbero essere messi alla porta. All’orizzonte ci sono già tre cessioni illustri.

Allegri-Milan, in tre possono salutare: di chi si tratta

Seppur nel corso della sua carriera Allegri abbia dimostrato di saper essere molto versatile, è oggettivo che il suo stile di gioco richieda comunque giocatori con caratteristiche ben precise. Per questo motivo, come riportato da calciomercato.com, a dover dire addio potrebbe essere Theo Hernandez. Il francese, già da tempo con le valigie in mano, è tutt’altro che perfetto in fase difensiva e ciò entrerebbe in collisione con il modo di difendere di Allegri.

Un’altra cessione potrebbe essere quella di Samuel Chukwueze, che con Allegri potrebbe al massimo ricoprire il ruolo di jolly a partita in corso un po’ come fatto da Douglas Costa ai tempi della Juventus.

Sulla lista dei possibili partenti c’è anche Ruben Loftus-Cheek, vittima di diversi problemi fisici nel corso della stagione. Per caratteristiche l’ex Chelsea sarebbe anche conferme al piano di gioco di Allegri, ma la poca affidabilità dal punto di vista fisico potrebbe spingere il Milan a cederlo.

Chi resta con Allegri: Leao può essere il nuovo Dybala

Come detto, con un allenatore del calibro di Allegri in molti potrebbero anche decidere di restare. È il caso di Rafael Leao, tutt’altro che convinto di continuare in rossonero, che grazie ad Allegri potrebbe tornare ai massimi livelli. Chiaro, però, che nello scacchiere del livornese andrebbe a giocare un po’ più attaccato alla punta come fatto da Paulo Dybala.

Per quanto riguarda le altre colonne del Milan di Allegri dovrebbero esserci Mike Maignan, la cui qualità nei piedi è molto apprezzata, ed anche Youssouf Fofana che sarà fondamentale nel garantire muscoli ed equilibrio al centrocampo. Discorso poi a parte per Tijjani Reijnders, che con Allegri sarebbe senza dubbio centrale nel progetto ma che ormai per questioni di bilancio è pronto ad unirsi al Manchester City.