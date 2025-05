Ancelotti-Brasile, c’è l’annuncio ufficiale: cosa cambia per il Milan

Carlo Ancelotti ha dato una nuova sterzata alla sua incredibile carriera: l’allenatore sarà ufficialmente alla guida del Brasile, ma occhio al Milan

Il calcio, come la vita, è fatto di sliding doors, passaggi epocali in cui si scrive una nuova storia. Carlo Ancelotti lo sa bene per tutte le avventure che ha vissuto prima da calciatore e poi da allenatore. È passato dalle grandi vittorie in Italia ai successi in Germania, poi momenti difficile tra Inghilterra e Napoli, per poi tornare a essere meravigliosa guida di uno dei Real Madrid più forti di sempre.

Anche le storie più belle, però, sono destinate a concludersi e ora è arrivato il momento di dirsi addio. Il giorno dopo la spettacolare partita tra i Blancos e il Barcellona, che di fatto ha chiuso i giochi per la Liga, è arrivato un annuncio che si aspettava ormai da qualche settimana. Infatti, Ancelotti è il nuovo Ct del Brasile.

Ancelotti inizia l’avventura da allenatore del Brasile: l’annuncio ufficiale

Dopo aver vinto tantissimo in Europa e in tante nazioni diverse, il tecnico è pronto a portare le sue abilità e la sua esperienza alla guida della selezione verdeoro. Dopo qualche ora di trepidante attesa in vista dell’ufficialità, è arrivato l’annuncio da parte della Federcalcio del Brasile.

Nel comunicato, dopo aver tessuto le lodi di colui che è considerato da tanti il miglior allenatore di sempre, ha scritto: “Questo momento storico vede l’unione di due icone: gli unici cinque volte campioni della Coppa del mondo e un allenatore con un record ineguagliabile nelle competizioni d’élite europee”.

Insomma, Ancelotti viene trattato come un eroe dei due mondi, chiamato ora a un’altra impresa epocale: riportare il Brasile sul tetto del mondo. Un successo non proprio semplice al netto di come sono andate le ultime edizioni dei Mondiali.

Il Milan e la corsa alla panchina

Mesi di rumors hanno sistemato uno degli allenatori più chiacchierati in assoluto in tema di calciomercato. Allo stesso tempo, c’è ancora da chiarire quale sarà il futuro di Sergio Conceicao, quindi del Milan. Ancelotti è stato accostato anche alla panchina del Milan, ma ora non è più un’opzione.

Nello scacchiere, sono un po’ salite le chance dell’ex Porto, in attesa della finale di Coppa Italia. In prima fila, invece, restano Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano, con il tecnico livornese dato da molti ancora come favorito assoluto.