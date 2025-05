Ancelotti in Brasile, vantaggi e benefici di un contratto da sogno

Carlo Ancelotti è il nuovo commissario tecnico del Brasile, ha firmato un ricchissimo contratto: e avrà anche tanti vantaggi e benefici: ecco quali

Il Brasile ha scelto il suo commissario tecnico: è Carlo Ancelotti. Lascerà il Real Madrid a fine stagione per andare ad allenare la Nazionale più vincente e prestigiosa della storia del calcio. Uno splendido incarico, considerando che la Nazionale brasiliana non vince il Mondiale dal 2002 e ha tutte le intenzioni di imporsi nel 2026 in USA, Messico e Canada.

Il ricchissimo contratto di Ancelotti con il Brasile

Ancelotti ha firmato un contratto da 7,5 milioni di euro l’anno e guiderà il Brasile al Mondiale 2026. Ma oltre ai soldi, che chiaramente fanno la differenza da questo punto di vista, ci sono anche diversi vantaggi e benefici presenti nel contratto con la CBF. Secondo quanto riferito da ‘O Globo’, diventerà il commissario tecnico più pagato al mondo, percependo un ingaggio che sarà il doppio di quello di Tite, l’ultimo ct a guidare la Verdeoro a un Mondiale.

Nel contratto è presente un bonus prestazioni da 5 milioni di euro se il Brasile vincerà il Mondiale, così come un aumento del 20% dell’ingaggio raggiungerà la semifinale. Ovviamente, vivrà a Rio de Janeiro e l’affitto dell’appartamento sarà interamente a carico della Federazione brasiliana.

La vita di Ancelotti, ovviamente, è molto legata all’Europa. Quindi, la CBF gli ha messo a disposizione un aereo privato per i suoi viaggi intercontinentali. Ultimo, ma non per importanza, avrà diritto a un piano sanitario internazionale finanziato dalla stessa Federazione.