Ancelotti Milan, colpo di scena sul futuro: le parole lasciano a bocca aperta

Si parla ancora del futuro di Ancelotti ma nelle ultime ore alcune dichiarazioni hanno letteralmente sorpreso il mondo Milan.

Il futuro di Sergio Conceicao al Milan si deciderà probabilmente nelle prossime gare e c’è la sensazione che la vittoria della Coppa Italia e un buon finale di campionato potrebbe portare a confermare l’allenatore portoghese ed il tecnico vuole far cambiare idea alla dirigenza. Intanto però proseguono ancora i rumors di mercato e le voci sul futuro tecnico rossonero.

Ancelotti Milan, le parole lasciano di stucco

La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo è intervenuta al canale Youtube di Carlo Pellegatti ed ha parlato delle mosse future del club e delle idee riguardo il ds o l’allenatore. Riguardo il ds la giornalista ha chiarito: “Con Tony D’Amico l’allenatore che ha più chance di arrivare è Sarri ed anche per una questione di agenti. Per lui sarebbe l’occasione della carriera e già in passato è stato vicino al Milan“.

Poi la giornalista ha parlato anche dell’ipotesi Carlo Ancelotti in rossonero. L’attuale tecnico del Real Madrid sembra ora più lontano dall’ipotesi Brasile e l’allenatore ha continuato: “Capello è fuori dal giro da tempo mentre Ancelotti si può vedere a Milano solo come direttore dell’area tecnica ed in quel caso sarebbe Davide Ancelotti l’allenatore del Milan“, la chiosa sorprendente della giornalista.