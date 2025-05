Il Milan sull’ex bandiera dell’Inter: affare a sorpresa, Furlani chiude il colpo

Il Milan pensa al presente e al futuro e sta valutando un nome a sorpresa per il mercato. La notizia lascia i tifosi davvero increduli.

Il Milan vuole chiudere al meglio la stagione e poi preparare il futuro. La società sta ancora decidendo riguardo il tecnico Sergio Conceicao e il nuovo Ds ma intanto il club sta valutando anche dove rinforzare la rosa, ci sono alcuni reparti in difficoltà e serve rinforzare dalla difesa all’attacco. Nello specifico il club ha messo un nuovo nome nel mirino e la notizia ha sorpreso tutti gli addetti ai lavori.

Il club rossonero attuerà una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo, partiranno probabilmente Tomori e Thiaw e servono quindi rinforzi di qualità ed esperienza e la squadra sta valutando come rinforzare la rosa. Nelle ultime ore è spuntato un nuovo clamoroso nome per rinforzarla, un nome di qualità ed esperienza per il club rossonero. Il Milan sarebbe sulle tracce di Milan Skriniar, arriva il colpo a sorpresa.

Mercato Milan, arriva il nome per la difesa

Secondo quanto riportano i media turchi in queste ore il Milan è salito prepotentemente sulle tracce di Milan Skriniar, attuale difensore del Fenerbahce ma di proprietà del Psg. Il club rossonero è molto interessato alla sua situazione e potrebbe prendere il centrale slovacco in prestito con diritto di riscatto, o ad altre interessanti condizioni. Skriniar non è nei piani del Psg e difficilmente resterà in Turchia.

Il giocatore, ricordiamo, è stato per anni una bandiera dell’Inter di cui è diventato anche capitano, salvo poi tradirli per trasferirsi a costo zero al Psg. Poi Skriniar – dopo alcune annate deludenti – è stato mandato in prestito ed ora potrebbe tornare in Italia. Il giocatore porterebbe quell’esperienza necessaria per il club rossonero e il Milan ci pensa davvero seriamente.