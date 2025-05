Ultime Milan, la notizia che fa paura ai tifosi: può andare al Real Madrid

Ultime Milan, la notizia che incute terrore nei tifosi: il possibile trasferimento al Real Madrid

La chiusura del campionato di Serie A è sempre di più alle porte e con il Mondiale per club nei paraggi, anche il mercato estivo inizia già a distaccare gli equilibri all’interno delle rose delle squadre. Il Milan è sicuramente uno tra i tanti team che rientra in questa categoria e che deve fare i conti con diverse situazioni da districare sia dal punto di vista dirigenziale ma anche dal punto di vista organizzativo della propria squadra. Soprattutto nell’ultimo periodo si sono accentuate molto le voci su un possibile addio del rossonero, molto criticato sin dall’inizio di questa stagione. Un vero e proprio punto interrogativo che incombe sulla figura del calciatore, con il suo futuro attualmente in bilico.

Ultime Milan, Theo Hernandez può andare al Real Madrid.

Secondo quanto riporta il portale spagnolo, As, il Real Madrid è momentaneamente alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e pare che i blancos abbiano puntato Theo Hernandez, per giunta ex volto del club dell’annata 2017-2018. Per i madrileni il francese costituisce un profilo ideale per i loro piani: giocatore con facilità di adattamento ma anche una risorsa ragguardevole dal punto di vista economico.

Theo ha un contratto con il Milan in scadenza a giugno 2026 e per il momento da Milanello non sopraggiunge nessuna voce su un papabile accordo per il rinnovo. Rispetto alle precedenti stagione, in virtù anche delle prestazioni non soddisfacenti del terzino francese, il suo prezzo sul mercato è drasticamente crollato.