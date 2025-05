Milan, addio deciso: saluta e va in Turchia

Milan, sempre più vicino l’addio: ad un passo dallo sbarco in Turchia

É risaputo che nel mondo del calcio non tutto può essere rose e fiori bensì bisogna fare i conti con le difficoltà ed anche con dei cambi di rotta inaspettati. Soprattutto se tutto ad un tratto ti rivedi non più parte del progetto e dei piani iniziali del tuo club.

Gli addii sono sempre stati un elemento di forte rilevanza all’interno di qualsiasi squadra ed ogni giorno, ogni calciatore è chiamato a dare il massimo per guadagnarsi nuovamente quel posto nella rosa. Anche in casa Milan, la situazione non è delle migliori specialmente nelle ultime ore dove pare essere sempre più fondato l’addio del rossonero. Per lui si potrebbe ipotizzare lo sbarco in Turchia, in una delle maggiori squadre del Paese.

Milan, Emerson Royal ai saluti: il terzino può andare al Galatasaray

Sempre più rumorose le voci che vedono Emerson Royal, terzino brasiliano ex Tottenham, in proncinto di divorziare con la sua ancora attuale squadra. Il classe ’96 è ritornato a lavorare in gruppo dopo circa 100 giorni di stop a causa di un infortunio che lo ha messo ai box ma, nonostante ciò, il suo futuro nel club rossonero continua ad essere sul filo del rasoio.

L’arrivo di Walker e l’andamento performante di Alex Jimenez stanno mettendo a dura prova la permanenza del terzino brasiliano che pare non rientrare più nei piani di Sergio Conceicao. Nonostante anche le voci di un possibile licenziamento del tecnico portoghese, la situazione pare allo stesso tempo non cambiare: Emerson Royal è sempre più distante dal Milan. Stando a quanto riportato da QS, il Galatasaray sta spingendo sul calciatore in vista della prossima apertura di calciomercato nei mesi estivi.