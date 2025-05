Milan: scippo alla Juve, lo scambio beffa i bianconeri

Nonostante non sia ancora stato scelto il nuovo allenatore, i rossoneri si muovono concretamente sul calciomercato. E c’è una novità importante

Il Milan pensa già alla prossima stagione. Mancano ormai dieci giorni all’appuntamento clou della stagione come la finale di Coppa Italia, ma la società sta pensando con attenzione al futuro. L’obiettivo è quello di andare a rivoluzionare la rosa viste le difficoltà avute in questo anno ed ora si è nella fase della rivoluzione. Le scelte finali saranno fatte dopo la nomina di direttore sportivo e allenatore, ma iniziano ad esserci dei nomi già presenti sulla lista della dirigenza.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan lavora per andare a rinforzare la rosa nel prossimo calciomercato e potrebbe esserci anche uno scippo alla Juventus. Il giocatore interessa molto ai rossoneri e per questo motivo un tentativo potrebbe essere fatto per piazzare un colpo importante in ottica futura. La strada è ancora lunga e siamo nel campo delle ipotesi e vedremo come si svilupperà meglio la situazione nelle prossime settimane.

Calciomercato Milan: sgarbo alla Juventus, le ultime

Il Milan rivoluzionerà la rosa durante il calciomercato estivo. Per il momento in casa rossonera si stanno facendo tutte le valutazioni del caso in vista del futuro. La priorità è rappresentata dalla scelta di direttore sportivo e allenatore e subito dopo si entrerà nel vivo delle trattative per alzare ancora di più il livello della rosa.

Stando al quotidiano italiano, il Milan sarebbe sulle tracce di Conceicao. Il portoghese non è ancora certo di restare alla Juventus. I bianconeri non sono pienamente convinti del portoghese e l’ipotesi di un mancato riscatto nel prossimo calciomercato è possibile. I rossoneri, quindi, ci pensano e potrebbero mettere sul piatto magari uno scambio con Musah o altri giocatori in uscita. L’esterno rappresenta un nome molto utile per il club meneghino considerata la rivoluzione dell’attacco.

A questo punto sembra essere molto difficile vedere la coppia Conceicao al Milan. Sergio dovrebbe al termine della stagione lasciare i rossoneri, Francisco potrebbe arrivare nel prossimo calciomercato se non ci dovesse essere il riscatto della Juventus. I dubbi saranno sciolti solamente al termine della stagione.

