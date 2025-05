Ansia Reijnders, pronta una maxi offerta: sostituto in Serie A

Il futuro di Tijjani Reijnders tiene in ansia il Milan e i suoi tifosi: pronta una maxi offerta, occhio al possibile sostituto

Il Milan viaggia sulle ali dell’entusiasmo in vista di un finale di stagione che potrebbe ancora regalare diverse soddisfazioni al club rossonero. La classifica parla chiaro e ormai i piazzamenti europei sono lontani a due sfide dal termine, ma c’è sempre la Coppa Italia, una finale che ora tutto l’ambiente aspetta e vuole giocare al massimo.

D’altronde, i ragazzi di Sergio Conceicao arrivano all’appuntamento nel miglior momento della stagione e dopo essere riusciti a battere l’Inter in semifinale e a mettere a segno una serie di vittorie consecutive. Poi ci sarà da pensare anche al futuro e, proprio per questo, bisogna fare attenzione alla posizione di Tijjani Reijnders, uno degli uomini più importanti a disposizione dell’allenatore portoghese.

Il Manchester City fa sul serio per Reijnders

Da diverse settimane, si parla di un interesse concreto da parte del Manchester City per il calciatore olandese, identificato come un profilo ideale da inserire nella rosa di Pep Guardiola. Il giornalista Matteo Moretto ha fatto il punto della situazione del ragazzo, che ha rinnovato il contratto fino a giugno 2030 e sottolineando che nessuno al Milan può definirsi incedibile, nonostante i rossoneri siano pronti a trattenerlo il più possibile in Italia.

Non solo, perché sarebbe pronta una maxi offerta per tentare di strappare il centrocampista ai meneghini. Di sicuro, la dirigenza dovrebbe mettersi al tavolo e trattare per cifre nell’ordine di almeno 60 milioni di euro.

Inoltre, il calciatore lavorerebbe con Pep Guardiola e potrebbe firmare un contratto con uno stipendio ben più elevato rispetto a quello attuale. Insomma, la situazione resta da monitorare e il Milan non può farsi trovare impreparato. Infatti, ci sono già due nomi provenienti dalla Serie A che possono fare al caso dei rossoneri.

Il Milan lavora ai sostituti: occhi in Serie A

L’incasso di una cifra così importante consentirebbe al Milan di ragionare con maggiore serenità sul possibile sostituto. Se dovesse restare Conceicao, è probabile un passaggio al 4-4-2, per cui il profilo più utile sarebbe un mediano di qualità e quantità da affiancare a Fofana.

Il nome in primo piano resta quello di Samuele Ricci del Torino, ma attenzione anche alla possibilità di arrivare a Mateo Guendouzi. L’interesse per il francese c’è, ma la sua valutazione, secondo Lotito, si aggira sui 40 milioni di euro.