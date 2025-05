Arda Guler-Milan: c’è la svolta, decisivo Mbappe

I rossoneri potrebbero decidere di sondare ancora una volta il terreno il turco e ci sono delle notizie molto importanti per il giocatore

I rapporti tra il Milan e il Real Madrid sono ottimi ormai da tempo e in futuro non possono essere chiuse diverse operazioni. Da tempo i rossoneri sono sulle tracce di Arda Guler. Il turco fino ad oggi ha trovato davvero poco spazio con i Blancos e quindi una partenza non è da escludere a priori. Fino ad oggi, però, gli spagnoli non hanno assolutamente aperto ad una sua cessione e per questo motivo il talento è rimasto in Spagna.

Ora, però, stando a quanto riferito da Don Balon, la situazione potrebbe cambiare e Mbappé andare in aiuto del Milan nel prossimo calciomercato. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Il Real Madrid cambierà allenatore e la situazione Arda Guler potrebbe subire delle modifiche. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro sul futuro del turco.

Calciomercato Milan: Arda Guler nel mirino, le ultime

Arda Guler potrebbe cambiare squadra nel prossimo calciomercato. Molto dipenderà dalle scelte che farà Xabi Alonso visto che il tecnico spagnolo è pronto ad approdare sulla panchina del Real Madrid. Ma se la situazione non dovesse cambiare, allora una sua cessione sembra essere possibile. E a quel punto il Milan potrebbe affondare realmente il colpo.

In più dalla Spagna si parla di un Mbappé pronto a chiedere alla società la cessione di Arda Guler. Per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio la situazione del Real Madrid. Il Milan continua a sperare di arrivare al turco e quindi si attende la possibilità di andare a sondare il terreno per il talento dei Blancos. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e la scelta finale spetterà al club di appartenenza.

Arda Guler è un nome che interessa da tempo al Milan e nel prossimo calciomercato si potrebbe fare un tentativo per capire la fattibilità del colpo. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e delle valutazioni e quindi non ci resta che attendere come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. Dalla Spagna confermano come Mbappé abbia chiesto alla società di cedere Arda Guler e vedremo se la società deciderà di seguire le indicazioni del francese oppure del nuovo tecnico.