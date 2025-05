Attento Milan, una big di Serie A su un obiettivo di mercato: le ultime

Il Milan prova a pescare in Serie A per rinfrescare il proprio reparto difensivo, ma dovrà fare attenzione alla concorrenza di un’altra big

Dopo un’annata piuttosto travagliata, terminata con un ottavo posto ben distante dalle attese di inizio stagione da parte di società e tifosi, il Milan è al lavoro per evitare ulteriori passi falsi nella prossima stagione. La dirigenza, che ha da poco visto l’arrivo di Igli Tare come timoniere per la programmazione del futuro del club, non può più permettersi errori, già a partire dall’ormai imminente calciomercato estivo.

Milan su un difensore di Serie A, ma occhio alla concorrenza

Il primo reparto su cui il nuovo dirigente rossonero intende intervenire è la difesa, che nel corso della stagione ormai conclusa ha visto poca costanza e rendimento altalenante, complici anche le diverse scelte compiute da Paulo Fonseca prima e Sergio Conceiçao poi.

La situazione dei difensori ad oggi sotto contratto con il Milan è tutta da definire, con lo scenario di vedere un membro della retroguardia milanista in uscita che non è affatto da escludere. Per sopperire ad eventuali cessioni dunque, i piani alti del Diavolo sono attivi sul mercato per trovare sostituti all’altezza, in grado di fornire garanzie e al contempo dare allo staff tecnico margine di lavoro in ottica futura.

Uno dei nomi nella lista rossonera, stando a quanto riportato da L’Arena, sarebbe quello di Diego Coppola, che ha vissuto una stagione da assoluto protagonista con l’Hellas Verona e potrebbe essere uno dei sacrificati dal club scaligero per fare cassa. Il classe 2003 piace molto al Milan, che lo segue da diverso tempo ma che al momento si è limitato a seguirlo senza spingersi oltre.

Milan, pressing per Coppola: ma attenzione alla Juventus

I rossoneri devono tuttavia tener conto della forte concorrenza di un’altra big del campionato di Serie A, attirata dalle prestazione di Coppola nonché dalla sua futuribilità. La squadra in questione è la Juventus, anch’essa intenzionata a dare un volto nuovo alla propria difesa che presto perderà Danilo Veiga, di ritorno al Chelsea dopo la parentesi in prestito secco vissuta con la maglia bianconera.

Ad oggi la Juventus apparirebbe più avanti rispetto al Milan nella corsa per il difensore del Verona, avendo già chiesto informazioni al club veneto e sembrando ormai prossima al dare il via ad una trattativa concreta. La valutazione del calciatore si aggira intorno ai 12 milioni di euro: una cifra alla portata sia dei rossoneri che dei bianconeri, che dunque potrebbero presto duellare per ottenere il sì definitivo di Coppola.