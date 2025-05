Bomba Reijnders dall’Inghilterra: contatti con il Milan, la cessione ora è possibile

Il centrocampista Tijani Reijnders è stato uno degli elementi chiave del Milan in questa stagione. Il migliore, forse, nonostante le difficoltà.

Il centrocampista olandese Tijani Reijnders è stato uno dei giocatori migliori del Milan in questa stagione. Il calciatore Orange – insieme all’americano Christian Pulisic e in parte a Rafa Leao – è tra i pochi protagonisti in positivo di un’annata piuttosto complicata e proseguono i rumors di mercato che lo riguardano. Non ci sono belle notizie in arrivo per i tifosi del Milan.

Lo abbiamo visto protagonista al Bernabeu contro il Real Madrid e lo è stato anche in alcune grandi sfide contro l’Inter ed è andato in doppia cifra, trascinando il Milan a suon di gol e assist. Vi erano stati rumors riguardo l’interesse del Manchester City ed ora piovono conferme con Guardiola che sarebbe pazzo del trequartista del Milan.

Addio Milan, il rumors preoccupa tutti

In Inghilterra ne sono sicuri . Secondo quanto riporta The Athletic il Manchester City avrebbe già contattato il Milan per Reijnders e presto potrebbe presentare un’offerta formale per provare ad acquistare il giocatore. Guardiola vede in Tijani il sostituto ideale di Kevin De Bruyne, giocatore ormai sul piede di partenza e vicinissimo – a costo zero – al Napoli.

Al momento il Milan e il giocatore sono concentrati sulla finale di Coppa Italia ma in Inghilterra si parla di un City molto convinto e che presto potrebbe presentare un’offerta per chiudere. Il Milan trema e dopo i rumors su Maignan e Theo Hernandez ora ci sono quelli sull’olandese Reijnders.