Boom Milan, tutto pronto per la firma: accordo ad un passo

Clamoroso colpo di scena riguardo il futuro del giocatore. Il Milan sarebbe vicinissimo a chiudere e la notizia sorprende tutti.

La stagione del Milan è stata piuttosto altalenante ma in fin dei conti può essere considerata abbastanza deludente. Il club rossonero stasera proverà a vincere la Coppa Italia, sfida molto importante anche per garantirsi la qualificazione in Europa League e poi dopo probabilmente pianificherà al meglio la prossima stagione, la società sta valutando il da farsi.

Il club rossonero sta facendo alcune valutazioni sui giocatori presenti in rosa e su quelli che sono in prestito e deve valutare chi resterà anche nella prossima stagione. Nelle ultime ore si è allontanata la permanenza di Kyle Walker e intanto il Milan sta valutando anche il futuro di un suo tesserato, la società sembrerebbe aver cambiato totalmente idea circa il terzino Alessandro Florenzi.

Sorpresa Milan, cambia tutto riguardo il futuro di Florenzi

Il Milan secondo quanto riporta Tuttosport avrebbe già chiuso per il rinnovo del terzino Alessandro Florenzi, fermo praticamente quasi tutta la stagione a causa di un infortunio e che avrebbe recuperato solo negli ultimi giorni; le parti avrebbero trovato un accordo a cifre dimezzate rispetto al contratto attuale e il giocatore resterebbe come uno dei senatori del club.

Il quotidiano sottolinea però che molto dipenderà anche da questa sera o comunque dal finale di stagione con il rinnovo del club rossonero che sarà sicuramente legato anche ai risultati finali.