Theo Hernandez Milan, colpo di scena: il giocatore ha già deciso il suo futuro

Il terzino francese del Milan Theo Hernandez è chiamato a prendere un’importante decisione nelle prossime settimane: le ultime.

Una stagione con alti e bassi, una parte iniziale per certi versi disastrosa e solo nelle ultime settimane si è tornato a parlare di un buon rendimento con Theo Hernandez che vuole far ricredere sia i tifosi che gli addetti ai lavori. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2026 e al momento non c’è alcuna sensazione riguardo il possibile rinnovo.

Fino a qualche mese fa l’entourage del giocatore chiedeva un aumento fino a 7 milioni di euro ma il rendimento di quest’anno è totalmente opposto a queste cifre e anche il giocatore ne è consapevole. Nonostante ciò Theo Hernandez già sa cosa fare, ha le idee ben chiare sulle prossime mosse in vista del futuro.

Futuro Theo Hernandez, il giocatore aspetta il Milan

Come riporta Calciomercato.it Theo Hernandez si trova molto bene a Milano e sarebbe ben lieto di restare in rossonero. Molto dipende però anche dalle intenzioni del Milan che al momento non si è fatto ancora sentire. Non è escluso quindi un rinnovo a cifre più basse e una partenza direttamente il prossimo anno, ma non a costo zero.

In generale Theo aprirebbe anche all’addio – in caso di volontà del club – ma in quel caso solo per un top club ed una delle squadre indiziate è il Real Madrid. La squadra, ora guidata da Xabi Alonso, è a caccia di un terzino sinistro e Theo, è insieme allo spagnolo Grimaldo, uno dei candidati per la fascia della squadra iberica.